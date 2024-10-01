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İran, İsrail'e yönelik kapsamlı bir füze saldırısı gerçekleştirdi.

İran kaynakları, saldırıda ses hızını aşan füzelerin kullanıldığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları, saldırıların Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı General Abbas Nilfuraşan'ın İsrail saldırılarında öldürülmesine misilleme olarak yapıldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları, saldırıya karşılık verilmesi durumunda "yıkıcı bir cevap" verileceği uyarısında bulundu.

NTV'de, İran'ın İsrail'e yaptığı hava saldırılarını değerlendiren NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'nin söylediği sözler ise sosyal medyada tartışma yarattı.

"ÇOK SAYIDA SİVİLİN ZARAR GÖREBİLECEĞİ ENDİŞESİNDEYİM"

Yeşiltepe, İran'ın gerçekleştirdiği saldırı hakkında şunları söyledi:

"Bu görüntüler karşılığında işte İsrail bunu yaptı, bunu da hak etti demek doğru değil. Sonuçta zarar gören siviller ama askeri hedefleri hedef almış olsa bile, burada arada kaçan yani sapma yaşamış olan füzeler olacaktır. Tel Aviv'in üzerinde patlayan ya da yere meskun mahalde patlayan füzelerin yaratacağı etkiden çok sayıda sivilin zarar görebileceği endişesindeyim ben."