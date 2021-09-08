Nüfus Müdürlüğü'nden 3 bin Afgan'a vatandaşlık verildi iddiasına yalanlama

Muhalefet partilerindeki milletvekillerinin ortaya attığı para karşılığı vatandaşlık iddiası, Nüfus Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'ye gelen Afgan göçüne ilişkin bir iddiayı ortaya attı.

Çıray, Türkiye'nin, ABD tarafından bedeli ödenen 3 bin Afgan'ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptığını iddia etti.

Parayla vatandaşlık verildiği iddialarının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak da "Bu işin altı, üstü, önü, arkası ortaya çıkarılmalıdır.” ifadelerini kullanarak Çıray'ı destekledi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

Meclis'te Çıray tarafından gündeme getirilen iddiaların ardından cevap, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'ndan geldi.

ABD'NİN 3 BİN AFGAN İÇİN BEDEL ÖDEDİĞİ İDDİASI YALANLANDI

Yazılı açıklama yapan Genel Müdürlük ve Bakanlık, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD tarafından bir bedel ödenmesi ya da 3 bin Afgan'ın ABD aracılığıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

İDDİALAR SOMUT BELGELERLE ÇÜRÜTÜLDÜ

Özellikle taksitle ödeme usulü gibi bir şeyin mümkün olmadığını vurgulayan açıklamada, bütün iddiaların somut belge ve verilerle çürütüldüğü aktarıldı.

PARA KARŞILIĞI VATANDAŞLIK İDDİASINI ÇÜRÜTEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün ortak yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Bir siyasi parti sözücüsünün yapmış olduğu açıklamaya istinaden aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasına gerek duyulmuştur.

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre yabancı; genel olarak Türkiye'de 5 yıl kesintisiz geçerli ikamet izni ile bulunması veya bir Türk vatandaşı ile 3 yıl evli olması ya da Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda yatırım gerçekleştirmesi halinde bizzat kendisi veya resmi vekili ile başvurması üzerine milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel bir hali bulunmaması şartıyla Türk vatandaşlığını kazanabilmektedir.

ABD'nin bedeli karşılığında 3 bin Afganlıyı Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı yaptırdığı yönünde iddialar ise kesinlikle doğru değildir.

Ayrıca iddia edildiği gibi Türk vatandaşlığı mevzuatına göre taksitle ödeme usulü herhangi bir şekilde vatandaşlık kazanılması mümkün değildir.

Kaynağı belli olmayan, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan iddiaları kamuoyu ile paylaşarak kurumları rencide etmek, itibarını zedelemek ve milletimizi bu asılsız bilgiler ile yanıltmak kabul edilebilir değildir.

Daha önce de benzer iddialar defalarca kez ortaya atılmış, tüm bu asılsız iddialar somut belge ve veriler ile çürütülmüştür."