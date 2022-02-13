Nüfusmatikler 81 ilde aktif hale geldi

Nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen nüfusmatikler üzerinden bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem yaptı.

İçişleri Bakanlığı mühendislerince tamamen yerli ve milli yazılım ile geliştirilen, 10 Ocak'ta 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan nüfusmatikler ülke geneline yaygınlaştırıldı.

Buna göre 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başlayan nüfusmatiklerden, bir ayda 10 bini aşkın kişi işlem gerçekleştirdi.

YAPILABİLECEK OLAN İŞLEMLER

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olan vatandaşlar, “Nüfusmatikte yer alan parmak izi cihazı ile kimlik doğrulaması yaptıktan sonra, kimlik kartı işlemleri (bilgi görüntüleme, pin, kişisel mesaj değiştirme gibi), adres beyanı, kimlik kartı başvurusu, 15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvurusu, kimlik kartına e-imza yükleme, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme ve randevu işlemlerini” gerçekleştirebiliyor.

İŞ YÜKÜNÜ AZALTMAK İÇİN KURULDU

Nüfusu 50 binin üzerinde olan muhtarlıklarda, havalimanlarında, belediyelerde ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde nüfusmatiklerin yer almasına ilişkin planlamalar ise devam ediyor.

Nüfusmatikler, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve işlemleri kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilmişti.