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    Nükhet Duru'dan Muhittin Böcek'e: Böcük başkanım, bizim için bir lütufsunuz

    Nükhet Duru'dan Muhittin Böcek'e: Böcük başkanım, bizim için bir lütufsunuz

    Sanatçı, Nükhet Duru, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e "Böcük başkanım" diye seslendi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 05:42
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 06:21
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    Türkiye'de düzenlenen en önemli kültür-sanat organizasyonlarından biri daha geride kaldı.

    1 Ekim'de başlayan 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 1 haftalık maraton sona erdi.

    Altın Portakal Film Festivali ödül gecesinde sahne alan sanatçı Nükhet Duru, sahnede söyledikleriyle sosyal medyada gündem oldu.

    Sanatçı sahne performansına başlamadan önce mikrofonu eline aldı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

    "Canım başkanım, böcük başkanım"

    Duru kendisini dinleyen kalabalığa dönerek; "Canım başkanım, böcük başkanım, siz bize ve de Antalya'ya bir lütufsunuz, teşekkür ederiz." diye seslendi.

    Duru'nun sahneden söylediği bu sözler seyirciden büyük bir alkış aldı.

    Sosyal medyada gündem oldu

    Aynı zamanda sosyal medyada paylaşılan o anlar gündem oldu.

    Nükhet Duru dan Muhittin Böcek e: Böcük başkanım, bizim için bir lütufsunuz #1

    Nükhet Duru dan Muhittin Böcek e: Böcük başkanım, bizim için bir lütufsunuz #2


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