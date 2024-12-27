Nükleer Düzenleme Kurumu teşkilat ve görevleri kararnamesindeki değişiklik resmi Gazete'de yayınlandı

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Nükleer Düzenleme Kurumunun teşkilat ve görevleri hakkındaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin bazı kısımlarında değişiklik yapıldı..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığının "Nükleer Düzenleme Kurumunun teşkilat ve görevleri hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HANGİ MADDELERDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

Buna göre, 2022'de yayımlanan kararnamede yer alan "Başkanlık; başkan, iki başkan yardımcısı ve hizmet birimlerinden oluşur" ifadesi "Başkanlık; başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur" şeklinde değiştirildi.

"Başkanlığa ilişkin görevlerinde başkana yardımcı olmak üzere iki başkan yardımcısı atanabilir" ifadesi de "Başkanlığa ilişkin görevlerinde başkana yardımcı olmak üzere üç başkan yardımcısı atanabilir" şeklinde düzenlendi.

18 YENİ KADRO

Ayrıca, 1 başkan yardımcısı, 5 nükleer düzenleme uzmanı, 6 nükleer düzenleme uzman yardımcısı ile 6 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere toplam 18 yeni kadro ihdas edildi.