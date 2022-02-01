Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, Nükleer Düzenleme Kurumu'na ilişkin çeşitli hususlar ele alındı.

Nükleer enerji alanının düzenlenmesine ilişkin çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık etti.

GÜNDEM NÜKLEER

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Nükleer Düzenleme Kurumu'na (NDK) ilişkin denetleme ve yaptırım uygulamaya yönelik hususlar, nükleer enerji ve radyasyona ilişkin faaliyetler ile bu faaliyetlerin yürütüldüğü işletmelerdeki yetkililerin ve işletenlerin hukuki sorumluluğuna dair hususlar değerlendirildi.

Nükleer Düzenleme Kurumu toplantısı yapıldı ViDEO

TOPLANTIYA KATILAN İSİMLER

Toplantıya; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin katıldı.

Ayrıca Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Zafer Demircan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Mustafa Akış, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri toplantıda yer aldı.