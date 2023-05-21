Numan Kurtulmuş: 14 Mayıs'tan sonra çakma milliyetçilik yapmaya kalkıyorlar Seçimlere ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan "Kandil'e çekilin oradan bizim sizin desteğinize ihtiyacımız yok' diyemeyenler şimdi 14 Mayıs'tan sonra çakma milliyetçilik yapmaya kalkıyor" dedi.

DHA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ümraniye'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde vatandaşlarla sohbet etti.

Ümraniye'deki AK noktayı da ziyaret eden Kurtulmuş burada bir konuşma yaptı.

"Bunlar Batı'nın uşakları"

AK noktada konuşma yapan Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Kolay değil karşımızda Kandil'in terör baronları, kolay değil karşımızda FETÖ'nün Avrupa'daki Amerika'daki uzantıları, içerdeki ve dışardaki her türlü işbirlikçiler, yetmedi. Kolay değil dünyanın bütün dergilerinin kapaklarında Türkiye'de seçime katılın, 'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı indirin, bir diktatörü indirin' diyerek çağrı yapan Batı'nın uşakları.

"14 Mayıs'tan sonra çakma milliyetçilik yapmaya kalkıyorlar"

"Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu için Meclis'te hayır oyu veren Cumhuriyet Halk Partisi" diyen Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

Şimdi ilk turda çok geri kaldılar ya acaba şu 5.2'lik Sinan Oğan'ın oylarından bir şekilde milliyetçi oylara ulaşabilir ve arayı kapatabilir miyiz? Dün de bir görüntü vardı. Bu milleti enayi yerine mi koyuyorsunuz ? PYD/YPG ile kol kola olan, PKK'ya bir türlü terör örgütü diyemeyenlere, Kandil'deki terör baronlarının açık desteklerine karşı 'Çekilin oradan bizim sizin desteğinize ihtiyacımız yok' diyemeyenler şimdi 14 Mayıs'tan sonra çakma milliyetçilik yapmaya kalkıyor. Bu milleti enayi mi zannediyorsunuz. Bu millet bir şeyden anlamaz mı zannediyorsunuz ? Siz işinize bakın millet böylesine zik zak yapanları, böylesine bir şekilde milleti enayi yerine koyanların gerçekten hesabını sandıkta sorar. Sandıklarda Recep Tayyip Erdoğan'ı çok güçlü bir şekilde çıkartarak, bu millet yoluna devam eder.

Burada partililerle bir süre sohbet eden Kurtulmuş, daha sonra Ümraniye Millet Bahçesi'ne geçerek, burada piknik yapan vatandaşları ziyaret etti.