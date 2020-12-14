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    Numan Kurtulmuş: ABD bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli

    Numan Kurtulmuş, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin, "ABD bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir." dedi.
    • AA
    • 14.12.2020 - 22:54
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    Numan Kurtulmuş: ABD bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'ye yönelik aldığı tek taraflı yaptırım kararlarının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından son derece akıl dışı ve vahim olduğunu belirtti. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

    "ABD BU HAKSIZ VE YANLIŞ KARARLARI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

    "ABD, bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli, Türkiye'ye karşı bu ön yargılı yaklaşımlardan vazgeçmelidir. Bu tür haksız ve yanlış kararlar, Türkiye'nin milli savunma sanayiindeki yükselişini ve yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametindeki yürüyüşünü durduramayacaktır."

    Numan Kurtulmuş: ABD bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli #1

    Numan Kurtulmuş: ABD bu haksız ve yanlış kararları gözden geçirmeli #2

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