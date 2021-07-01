Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin anketlerdeki oy oranını açıkladı

AK Parti; masasına gelen son anketlerde, en yakın rakibine en az 15 puan fark atıyor.

Türkiye'nin kamuoyunda seçim tartışmaları devam ediyor..

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.

Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutup, anketlerini partilerin masasına koyuyor.

AK PARTİ'NİN MASASINDAKİ ANKETLER

Bugün de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN TÜRK ekranlarında Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Kurtulmuş'un yanıtladığı sorular arasında, AK Parti'nin oy oranı da vardı.

Kurtulmuş canlı yayında, AK Parti'nin anketlerde başarılı bir şekilde çıktığını belirtti.

"EN DÜŞÜKFARK 15 PUAN"

AK Parti'nin anketlerde kendisine en yakın siyasi partiye 15 puandan fazla fark attığını belirten Kurtulmuş "AK Parti gönüllerden düşüyor mu, hayır. Yapılan kamuoyu araştırmaları da gösteriyor ki oy bakımından soruyorsanız; AK Parti'nin en yakın siyasi rakibiyle farkı bizi en düşük gösteren araştırmalarda bile 10-12, 15 puandan daha fazladır ama bu yetmez.

"HATALARIMIZI DÜZELTİP DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımızın bugünkü toplantılarının ana amacı ve fikri de budur. Gönüllerden düşmemek için bir çabanın içinde olmalıyız. İnsanın olduğu yerde yanlış, hata, kusur vardır. Önemli olan bunlar düzeltip devam etmektir." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş: En yakın rakibimizle 15 puan farkımız var VİDEO