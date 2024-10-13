Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümünü kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayınladı.

Kurtulmuş, Milli Mücadele'ye karargah olan ve Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yoldaki konumundan dolayı Ankara'nın başkent olduğunu hatırlattı.

"ANKARA, MİLLİ MÜCADELEYE KARARGAH OLDU"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

ATATÜRK ANILDI

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimize, gazilerimize ve onun kahraman vekillerine; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz.