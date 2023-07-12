Numan Kurtulmuş Bakü'de: Her alanda mükemmel ilişkilerimiz olan bir ülke Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekrardan cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı resmi ziyaretini Azerbaycan'a yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet ise yeni bir ziyaret gerçekleştirerek yeni döneme vurgu yaptı.

AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslar için Azerbaycan'a gitti.

Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bıraktı.

Kurtulmuş, daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı.

Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Kurtulmuş, şehitliğin anıt defterine yazdı.

İlk ziyaretler KKTC ve Azerbaycan'aydı

Kurtulmuş, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de göreve gelen devlet yetkililerinin ilk ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini, dün KKTC'de verimli görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.

KKTC'nin uluslararası alanda tanınması için yeni bir dönemin başladığını bir kere daha orada teyit ettiklerini belirten Kurtulmuş, Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'de el ele önemli bir çalışma içerisinde bulunduğunu, her iki ülkenin de egemenlik haklarından hiçbir şekilde taviz vermeksizin yürüyüşüne devam ettiğini söyledi.

"Azerbaycan'ın güçlü olması, Türkiye'nin de güçlü olması demektir"

Kurtulmuş, bugün de kardeş ülke Azerbaycan'da temaslarını sürdürdüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

Azerbaycan, Türkiye'nin en önemli müttefiki ve kardeşidir. Her alanda mükemmel ilişkilerimiz olan bir ülkedir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC 'bir millet, üç devlet' anlayışıyla hareket eden, birbirine yakın üç ülkedir. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de KKTC ile olan ilişkisi, Kafkaslar'da da Azerbaycan'la olan ilişkisi fevkalade önemlidir.



Stratejik açıdan da son derece değerli ve fevkalade önem verdiğimiz bir ilişkidir. Azerbaycan'ın güçlü olması, Türkiye'nin de güçlü olması demektir. Aynı şekilde KKTC'nin güçlü olması, Türkiye'nin güçlü olması demektir.

"Kardeş ülkelerle birlikte geleceğe doğru el ele, kol kola yürüyecektir"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılına girdiğini hatırlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

Cumhuriyetin 2. asrında sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye inşa etme kararlılığı içerisinde olduğumuzu bütün dünyaya ilan ediyoruz. Türkiye, her alanda gücünü artırarak, ilişkilerini kuvvetlendirerek, dış politikada, ekonomide, toplumsal yapısında, siyasal düzeninde, demokrasisinde son derece güçlü bir ülke olarak dost ve kardeş ülkelerle birlikte geleceğe doğru el ele, kol kola yürüyecektir.



Bu iki ziyaretin arka arkaya gelmiş olması, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius'taki zirvede NATO ülkelerinin liderleriyle müzakere ederken bizim burada Azerbaycan'da ve KKTC'de bu ziyareti yapmamızın bir başka anlamı da var.



Türkiye, Türk devletleriyle olan ilişkilerini de son derece ciddi şekilde önemsemektedir ve önümüzdeki dönemde Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürürken bizim ortak geliştireceğimiz çalışma alanlarından birisi de Türk cumhuriyetleriyle birlikte yapacağımız ortak çalışmalardır.

"Dünya siyasetinde çok güçlü bir şekilde var olmasını temin etmektir"

Kurtulmuş, şu şekilde sözlerine devam etti: