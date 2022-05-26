Numan Kurtulmuş: Büyüyeceğiz, büyüteceğiz

AK Partili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin çok daha huzurlu, güçlü ve büyük bir medeniyet havzası haline geleceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da 'Fetih Haftası' etkinleri kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'na katıldı.

Sempozyumda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı ve kendi sesinden söylediği şiir dinletisinin ardından Sezai Karakoç’un hayatını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı.

Daha sonra açılış konuşmasının yapan Numan Kurtulmuş, Sezai Karakoç’un yazdığı ve konuştuğu zor dönemlerde ektikleri fikir tohumlarının nasıl yeşerdiğini ve büyüdüğünü gördüklerini söyledi.

"Büyük bir millete sahip olduğumuzu unutmayacağız"

Sezai Karakoç'un, Türkiye’deki devam eden bu fikri siyasi geleneğin unutulmaz bir neferi olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

"Sadece bir ırktan ibaret değiliz, büyük bir medeniyetiz. Büyük medeniyetin adı da İslam medeniyetidir. Hepimiz bu medeniyetin bir parçasıyız. Üniversitelerimizde, teknoloji merkezlerimizde takır takır çalışan, işleyen bir büyük medeniyet havzasına dönüşmek hepimizin ortak hedefidir. Bu amaçla her birimiz nerede olursak olalım bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve sonunda hala diri duran, 6 çocuğunu kaybetmiş olsa bile yedinci çocuğu bu medeniyet kökleri üzerinde ayakta duran büyük bir millete sahip olduğumuzu asla unutmayacağız. Hep beraber mücadele edeceğiz.

Numan Kurtulmuş, ‘Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyum’una katıldı VİDEO







"Büyüyeceğiz, büyüteceğiz"

Sezai Karakoç’un ve bu büyük düşünce fikrinin önünü açan öncülerin istikametinin kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu alanı çoğaltacağız. Büyüyeceğiz, büyüteceğiz. Diriliş neslinin öncülüğünde, Türkiye ve Türklerin öncülüğünde hem İslam dünyası hem yakın coğrafyamız çok daha huzurlu, güçlü ve büyük bir medeniyet havzası haline gelecektir.