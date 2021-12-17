Türkiye'nin ekonomik buhranda olduğuna ilişkin açıklama yapanları eleştiren Numan Kurtulmuş, ekonomik OHAL lafının haddi aşan bir söz olduğunu söyledi.

Meclis'teki bütçe görüşmelerinin son gününde bütçenin tümü üzerine son konuşmalar alınıyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş da, Meclis kürsüsünde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme eksenli politikasından asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Numan Kurtulmuş, bunun için de bütün kaynakların seferber edileceğini belirtti.

"SERBEST PAZAR İSTİKAMETİNDE YÜRÜYÜŞ SÜRECEK"

Ekonomik buhran olduğuna ilişkin açıklama yapanları eleştiren Numan Kurtulmuş, "Kimilerinin söylemeye çalıştığı gibi asla serbest pazar ekonomisinin kurallarından vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, sosyal politika donanımlı, gerçekten etik kurallarla çevrilmiş bir serbest pazar istikametinde yürüyüşünü sürdürecektir.

Numan Kurtulmuş: Ekonomik OHAL, haddi aşan bir sözdür VİDEO



"EKONOMİK OHAL GİBİ BİR LAF, HADDİ AŞAN BİR SÖZDÜR"

Bunun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Daha geçtiğimiz birkaç gün evvel, maalesef haddini aşan bir şekilde kimilerinin kıyıda köşede ekonomik OHAL'den bahsetmesi, Türkiye'de ve Türkiye'yi dışarıdan takip eden çevrelerde önemli bir takım endişeleri ortaya çıkardı.

Bir kez daha çok net söylüyorum. Ekonomik OHAL gibi bir laf, haddi aşan bir sözdür. Kimsenin aklından geçmesin. Türkiye, serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde hareket ediyor ama şunu gördük, bir laf ortaya atıldı özellikle sosyal medyada kimler kimler arkasından takıldı gitti." ifadelerini kullandı.

"İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ ÖNCELEYEN BİR PİYASA DÜZENİ, VAZGEÇİLMEZ UNSURLARDANDIR"

Kurtulmuş, açıklamalarına, "İkinci temel noktamız, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla birey-piyasa-devlet dengesini korumakta olağanüstü titiz olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim. İnsan hak ve özgürlüklerini önceleyen bir piyasa düzeni, ekonomi düzenimizin vazgeçilmez unsurlarındandır." ifadeleriyle devam etti.