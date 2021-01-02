Numan Kurtulmuş: Erken seçim olmayacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı canlı yayında erken seçimin olmayacağını ve bu tartışmaların zaman kaybı olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Kurtulmuş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasını "2020'nin felaketleri" arasında gösterdiği gerekçesiyle Sözcü gazetesine tepki göstererek, "Büyük bir saçmalıktır. Milletin değerleri ile savaşmaktır. Kusura bakmasınlar Vatikan bile bu kadar tepki göstermedi." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş, erken seçimle ilgili yaşanan tartışmalara da değindi.

KURTULMUŞ, ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA DEĞİNDİ

Sunucunun, "Cumhur İttifakı'nın erken seçim takvimi var mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, erken seçimin olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin seçimi 2023 yılında yapacağını ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili, erken seçim tartışmalarının zaman kaybı olduğunu da sözlerine ekledi.

Numan Kurtulmus: Erken seçim olmayacak- İZLE

"ERKEN SEÇİM YOK, BU TARTIŞMALAR ZAMAN KAYBI"

Numan Kurtulmuş'un erken seçimle ilgili açıklaması şu şekilde:

"Erken seçim yok. Türkiye'de seçim 2023 yılında yapılacaktır. Erken seçim tartışmaları zaman kaybıdır, vakit israfıdır."