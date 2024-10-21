Numan Kurtulmuş Fetullah Gülen için: İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün

15 Temmuz darbe girişimini düzenleyen terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, öldü.

Türk milletinin iradesine karşı savaş açan ve bu girişiminde başarısız olan Gülen'in ölüm haberini, FETÖ'cü basın organları duyurdu.

Teröristin ölüm haberi, yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından doğrulandı.

Terör örgütü destekçileri bu haberle gözyaşları içinde kalırken, teröristlerin elebaşının ölüm haberi halk tarafından sevinçle karşılandı.

Terörist Gülen'in ölümünün duyulmasının ardından devlet kanadından ilk açıklama, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gelmişti.

"KİRLİ ÖRGÜTÜN KİRLİ LİDERİ ÖLDÜ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Aydın'da katıldığı programda açıklama yapan Kurtulmuş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Kirli örgütün kirli lideri öldü. İsterdik ki ömür boyu hapislerde çürüsün. İnanıyorum ki sonsuza kadar azap içinde olacak. Bizim meselemiz sadece bir terör örgütü, sadece terör örgütünün başındaki kirli şahsiyet değildir.



Bizim meselemiz ülkemizin, devletimizin birliğine beraberliğine karşı çok terör örgütleri kullanıldı şimdiye kadar. Bunların hepsine karşı uyanık olmak, bunların hepsine karşı devletimizi, milletimizi, ülkemizi korumak ve bunlara karşı mücadele etmektir.