TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği ile Asya Parlamenter Asamblesi istişare toplantılarına katıldı.

Kurtulmuş, Cenevre'de katıldığı toplantıda bir açıklama yaparak İsrail'in gücünün İslam dünyasının bölünmüşlüğünden kaynaklandığını belirterek, birlik mesajı verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun savaşı kaybetmeye mahkum olduğunu belirten Kurtulmuş'un İsviçre'de Türk derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlarla buluşacağı bildirildi.

"NETANYAHU, SAVAŞI KAYBETMEYE MAHKUM"

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle oldu:

Netanyahu kaybetmeye mahkum. Netanyahu ve çetesi er ya da geç hesap verecektir. İsrail gücünü İslam dünyasının bölünmüşlüğünden alıyor. Filistin davasını savunmalıyız. Ortak çıkarlar için siyasi farklılıklar bir kenara konulmalı.