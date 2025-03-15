Numan Kurtulmuş: Gazze’deki soykırımın bir ayağı da İslamofobi'dir

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla önemli bir mesaj yayınladı.

Kurtulmuş, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki çalışmalarıyla 15 Mart’ın uluslararası bir gün olarak kabul edildiğini hatırlatarak, İslamofobi’nin hâlâ küresel bir sorun olmaya devam ettiğini belirtti.

Gazze’deki soykırımın İslamofobi ile bağlantısına dikkat çeken Kurtulmuş, Müslümanlara yönelik ayrımcılığın insanlık için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

"MÜSLÜMANLAR ÖZELLİKLE AVRUPA ÜLKELERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALIYOR"

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2022’de Türkiye’nin çabalarıyla 15 Mart’ı "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü" ilan ettiğine dikkat çeken Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye’nin etkin çalışmaları ve güçlü iş birlikleri neticesinde, 2022 yılında 15 Mart’ı "İslamofobi İle Mücadele Uluslararası Günü" olarak ilan etmiştir.



15 Mart, İslamofobi ile mücadele edilmesi açısından küresel ölçekte gündem oluşmasına imkân sağlamıştır.



Ancak, 2022 yılında kabul edilen "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü"nün üzerinden geçen üç yılın ardından, Müslümanlar, özellikle Avrupa ülkelerinde bugün dahi çok çeşitli şiddet olaylarına, ayrımcılık ve ötekileştirmelere maruz kalmaktadır.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN BİR AYAĞI DA İSLAMOFOBİ'DİR"

Batı dünyasında, bu nefret söylemlerini körükleyen bazı siyasetçiler, basın, sermaye grupları ve ırkçı kuruluşlar, sadece Müslümanları değil, farklı kültürlerden gelen insanları da hedef alarak toplumsal huzuru yok etmeye çalışmaktadır.



Bugün Gazze’de yaşanan soykırımın bir ayağını da şüphesiz İslamofobi oluşturmaktadır. On binlerce masum sivilin katledildiği, hastanelerin, okulların bombalandığı bu insanlık dramının kaynağı, İslamofobi’den uzakta aranmamalıdır.

İSLAMOFOBİ'NİN GAZZE'DE NEDEN OLDUĞU YIKIMA DİKKAT ÇEKTİ

Aynı şekilde Gazze’de savaşın durdurulması, masum canların korunması için sokaklara çıkan, gösteriler yapan insanların akademiden sanata, spordan ticarete her alanda adeta tecrit altında tutulması da İslamofobi’den ayrı okunamaz.



Ancak gelinen noktada, dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden bağımsız yüz milyonlarca insan, insanı insan yapan değerlerden yana olmuş ve bu doğrultuda insanlık cephesi kurulmuştur. Ümit ediyoruz ki bu cephe her geçen gün daha da güçlenerek İslamofobi, ırkçılık, ayrımcılık gibi doğrudan insanlığı hedef alan sorunların da üstesinden gelecektir.

"ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"