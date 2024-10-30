Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacettepe Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Yeni anayasa çalışmalarıyla alakalı açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, ilk 4 maddenin tartışmaya açılmaması gerektiğini söyledi.

"İLK 4 MADDESİNDE HİÇBİR TARTIŞMANIN YAPILMADIĞI..."

Kurtulmuş, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

İlk dört maddesinde hiçbir tartışmanın yapılmadığı yeni bir anayasa yapım sürecini demokratik bir süreçle halledeceğiz



Herkesin eşit, adil yurttaşlar olarak kendisini bu ülkeye ait hissettiği bir birlik, kardeşlik ortamını tesis edeceğiz.