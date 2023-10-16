Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı'na seslendi: Sesimizi zalimlerin korkacağı kadar çıkartmalıyız İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin çevrimiçi toplantısında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hakkaniyetli, adaletli, yeni bir küresel sistem olmadan Filistin sorununun devam edeceğini belirtti.

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ensonhaber.com

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın başlattığı saldırıları bahane ederek Gazze'deki ablukayı sıkılaştırdı ve sivillere yönelik katliamlarını da artırdı.

Türkiye'nin ateşkesi ve barışı yeniden tesis etme çabaları her platformda devam ediyor.

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı'na hitap etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliğinin (İSİPAB) Filistin’deki gelişmelere ilişkin gerçekleştirdiği çevrim içi toplantıya katıldı.

Kurtulmuş, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin’deki insani krizin çözülebilmesi için acil ateşkesin temin edilmesi ve Gazze’de yaşayan masum ve mazlumlara insani desteklerin ulaştırılmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Bu, bütün insanlığın üzerine büyük bir vecibedir ama özellikle biz Müslüman ülkelerin halkları ve yöneticileri üzerinde ise hiçbir şekilde eksik bırakmamamız gereken tarihi bir sorumluluktur.” diye konuştu.

"Türkiye'nin çabalarına rağmen uluslararası camia sessiz"

Türkiye olarak ateşkesin ve insani yardımların temin edilmesi için büyük bir gayretle mücadele ettiklerini aktaran Kurtulmuş, insani yardımların Gazze’ye ulaşmasına işgal rejiminin müsaade etmediğini, uluslararası camianın da bu trajediye karşı sessiz kalmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

"Bağımsız bir Filistin devleti kurulmalı"

İnsani krizin kısa vadede çözülmesine odaklanırken uzun vadede ise siyasi krizi çözecek adımların atılması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bu doğrultuda 1967 sınırlarında, bağımsız, bütünleşik, egemen ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması için çalışılması gerektiğini söyledi.

Sadece kağıt üzerinde var olan, mahalle mahalle bölünmüş bir Filistin değil, toprak bütünlüğü de temin edilmiş bir Filistin’in kurulması hem İslam dünyasının en temel ödevlerinden hem de Orta Doğu barışının en temel şartlarından birisidir.

ifadesini kullanan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa başta olmak üzere tüm kutsal mekanların masuniyetinin korunması ve yasa dışı yerleşimciler meselesinin çözüme kavuşturulmasının önemli olduğunun altını çizdi.

"Müslümanların dramına sessiz kalınıyor"

Başta Batı ülkeleri olmak üzere bazı ülkelerin Filistin’deki sivil kayıplara karşı sessiz kalmalarının insanlık için utanç vesilesi olduğunu belirten Kurtulmuş,

Siviller arasında bazılarının hiyerarşi oluşturduklarını görüyoruz. Yani söz konusu Müslümanların yaşadığı dram olunca sessiz kalanlar ama dünyanın başka yerinde bir kötülük ortaya çıktığında buna karşı seslerini çıkartanlar, aslında insanlar arasında bir hiyerarşi ortaya koyuyorlar. Bu, açık bir insanlık suçudur, açık bir ırkçılıktır. Türkiye olarak bunu kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek isteriz.

değerlendirmesinde bulundu.

"Bu ateş, dünyayı yakar"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünya barışının teminat altına alınması için Orta Doğu’da özgür bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

Gerilimin daha fazla büyümemesi, bu kargaşanın, bu ateşin başka bir şekilde yaygınlaşmaması için dünyanın başka tarafından gelen üçüncü ülkeleri uyarmak da vazifemizdir. Eğer Orta Doğu'da devam eden bu gerilim, bu şekliyle devam ederse, bazılarının yaptığı gibi bu ateşin üstüne benzinle gidilirse, bu ateş dünyayı yakar. Onun için herkesin hassas olması, aklını başına alması lazım.

"Dünyada yeni bir küresel sisteme ihtiyaç var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözünü hatırlatan TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi teklif ediyoruz, ‘Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplansın.’ Toplansa ne olacak? Toplandığında o konseye gelecek bir kınama kararı ya da İsrail'e karşı bir yaptırım kararı Konsey’deki dayıları tarafından veto edilecek. Dolayısıyla dünyada hakkaniyetli, adaletli, yeni bir küresel sisteme ihtiyaç olduğu ayan beyan ortadadır. İnşallah bu insanlık trajedisi yeni bir dünya sisteminin kurulmasının kapılarını açacak ve bu ihtiyacın karşılanması da hep beraber çalışarak temin edeceğimiz bir husus olacaktır.

"Sesimizi zalimlerin korkacağı kadar çıkartmak zorundayız"

Hiç şüphesiz bütün bunları dünyaya karşı söylerken, şöyle iğnenin ucunu da biraz kendimize batırmamız lazım. Bizler de dünyada yaklaşık 2 milyar nüfusa sahip olan Müslüman ülkelerin temsilcileri olarak sesimizi daha yüksek perdeden çıkarmamız gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Ümit ediyoruz ki İslam ülkeleri de kendi aralarındaki bu toplantıları sonuçsuz bırakmaz. Sesimizi en yüksek perdeden, bütün mazlumların duyacağı kadar değil, bütün zalimlerin korkacağı kadar çıkartmak zorundayız. Bunun için her uluslararası platformda biz sözümüzü daha kuvvetli bir şekilde dile getireceğiz.

"İsrail'in savaş suçlarına karşı bütün dünyanın dikkatini çekmek zorundayız"

İSİPAB’ın Filistin gündemli toplantısı sonucunda güçlü bir deklarasyonun ortak bir bildiri olarak kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu: