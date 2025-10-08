Numan Kurtulmuş: İsrail'in 3 vekili alıkoyması kabul edilemez

TBMM Genel Kurul çalışmaları sürüyor...

Oturuma katılan ve burada milletvekillerine söz verilmeden önce açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazze'ye doğru yol almakta olan gemilere yapılan saldırı açık bir şekilde uluslararası hukukun, insancıl hukukun ihlalidir ve asla kabul edilemez, tasvip edilemez." mesajı verdi.

Açılış konuşmasında Kurtulmuş, Vicdan Gemisi'nin uluslararası sularda İsrail tarafından gasp edilmesi ve aralarında 3'ü milletvekili de olan Türk aktivistlerin alıkonulmasına tepki gösterdi.

"İSRAİL'İN BU KONUDA AKLINI BAŞINA ALMASINI TAVSİYE EDERİZ"

TBMM kürsüsünden seslenen Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TBMM olarak diyoruz ki, bu arkadaşlarımız derhal alıkonuldukları yerden serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalıdır. İsrail'in bu konuda aklını başına almasını tavsiye ederiz.

"İSRAİL'İN SINIRLARINI ÇOK AŞTIĞINI BİR KERE DAHA DÜNYA KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ"

Bugün hazırlamakta olduğumuz bir metni, bütün uluslararası parlamento asambleleri başkanlarına ve dünyanın önemli parlamento başkanlarına göndereceğim. Böylece artık İsrail'in hukuk tanımamazlık noktasında da sınırları çok aştığını bir kere daha dünya kamuoyu ile paylaşacağız.

"TÜRKİYE İKİ DEVLETLİ BİR ÇÖZÜMÜN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN VAR GÜCÜYLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR"

Türkiye iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi için var gücüyle çalışmaya devam ediyor bundan sonra da devam edecektir. Bu iki yıl içerisinde İsrail bu Kadar büyük insanlık suçlarını işlemekle birlikte diğer taraftan da başka bir önemli gelişme.



İsrail, öncelikle uluslararası Adalet Divanı'nda suçlu bulundu. İşte önümüzdeki günlerde yine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir mahkemenin ara karar vermesi bekleniyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel kurulunda en son İsrail'in katil başbakanı konuşurken salonun neredeyse tamamının boşalması İsrail için başka bir çandır.

NE OLMUŞTU

İsrail'in Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırıya başladığı bildirilmişti.

Filoda 3'ü Türk milletvekili ve 3'ü İsrail vatandaşı olmak üzere 26 ülkeden 92 aktivistin yer aldığı biliniyor.