Numan Kurtulmuş: İsrail'in bugün Filistin'de yaptığı katliam, soykırımdır Bugün katıldığı programda dünya gündemine ilişkin konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dikkat çeken ifadeler kullandı. Kurtulmuş, "İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının çaresizliği, İslam dünyasının dağınıklığı ve İslam dünyasının içinde bulunduğu bu durumdur" dedi.

AA

İsrail-Filistin savaşı Türkiye'nin ilk gündem maddeleri arasında yer alıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bugün Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen 43. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Gazze'ye yönelik saldırılara değindi.

"Dünyanın bütün finans çevreleri neredeyse İsrail'in emrinde"

Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

İsrail'in bugün Filistin'de yapmış oldukları tam manasıyla bir katliam, soykırımdır. Başta Amerika olmak üzere Batı dünyasının İsrail'e neredeyse 'Görmüyoruz, duymuyoruz, biz anlamıyoruz, siz ne isterseniz onu yapabilirsiniz.' diyerek izin vermiş olmasıyla, büyük bir askeri güçle insanların evlerini başlarına yıktıkları bir ortamda yaşıyoruz. Hiç şüphesiz, İsrail'in büyük bir askeri gücü var. Arkasında Amerika'sı, Avrupa'sı var, teknolojisi var. Dünyanın bütün finans çevreleri neredeyse İsrail'in emrinde. Dünyanın neredeyse bütün sayılı büyük kuruluşları İsrail'in emrinde ama benim kanaatimce İsrail'in en büyük gücü bunlar değil İsrail'in en büyük gücü, İslam dünyasının çaresizliği, İslam dünyasının dağınıklığı ve İslam dünyasının içinde bulunduğu bu durumdur. Dolayısıyla her şeyden ve herkesten önce öz eleştiri yapması gereken, sağlam bir muhasebe yapması gereken bizleriz. Ümit ederiz ki bu muhasebeyi en iyi şekilde yaparak hem bu süreçlerde krizlerden kurtulmayı hem de dünyaya ışık saçacak yeni sözü ortaya koyabilmeye muvaffak oluruz.

"Etik olan her şeyden insanları uzaklaştırıyor"

Kurtulmuş, dünyanın bugün en temel sorununun dünyevileşme, profanlaşma olduğunu dile getirdi.

Yani hayat, sadece dünyadan ibaret, hayat sadece kardan ibaret, hayat sadece kişisel zevklerden ve hazlardan ibaret, hayat sadece dünyanın nimetlerini hemen şimdi en iyi şekilde değerlendirmekten ibaret gibi gören bir anlayışa, modern değerlerin üzerinde kurulmuş düşünce sistematiğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan profanlaşmanın neredeyse manevi, etik olan her şeyden insanları uzaklaştırdığı bir sekülerleşme, dünyevileşme, profanlaşma dönemi yaşıyoruz.

Bu, Müslüman topluluklarında önemli sorunlardan bir tanesidir. Bugün Batı dünyasının da en önemli problemlerinin başında saysanız, herhalde insaf sahibi herkesin söyleyeceği en önemli sorunlardan birisi budur. Dolayısıyla bizim, özellikle İslam düşüncesinin önemli öncüsü olarak müftülerimizin, din adamlarımızın üzerinde odaklanması gereken en önemli sorunlardan birisinin bu olduğunu ifade etmek isterim. Dünyevileşme bu kadar kahredici bir hızda devam ettiği sürece insanların kulaklarını hakka, hakikate, insafa ve vicdani olana tıkadıkları aşikardır. Önce insanların kulaklarını açabilmeleri için dünyevileşme hastalığını tedavi edecek çalışmaları en güçlü şekilde fikir ve inancı bütünleştirerek ortaya koymak zorundayız.

"İslam düşmanlığı dünya toplumlarının tamamını içten içe sarıyor"

Kurtulmuş, ayrımcılık, hiyerarşi, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve özellikle son yıllarda gelişen İslam düşmanlığının dünya toplumlarının hemen tamamını içten içe sarsan, kemiren en önemli konulardan birisi olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "İşte bugün hem yabancı düşmanlığının hem de dünyayı büyük bir hastalıkla karşı karşıya bırakan bu siyonist yayılmacılığın da temelinde yatan şey budur. 'Biz dünyanın birinci sınıf insanlarıyız.' Adam diyor ya 'İnsan bile olmayan hayvanlarla mücadele ediyoruz.' Gerçekten öyle görüyorlar. Savaş olmasa da öyle görüyor. 'Ben dünyanın en üstünüyüm.' Hitler de öyle görüyordu, 'Biz en üstünüyüz. Kim bu Yahudiler? Bunlar sefil insanlar.' diye bakıyordu. Şimdi bunlar da aynı şekilde bakıyor. Avrupa'nın, Batı'nın genlerinde bu vardır." şeklinde konuştu.

"Dünyada da artık insanların davranışları değişmeye başlıyor"

Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna'daki savaşı bitiremediğini, Gazze'deki saldırıların sona erdirilmesi, bir an evvel insani yardım koridorunun açılması ve acil insani ateşkesin sağlanabilmesi için en ufak bir şey yapamadığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"BM'deki 120 ülke İsrail’in aleyhine karar alıyor, 13 tanesi ise İsrail’in yanında ama dünya sistemi kımıldayamıyor. Çünkü bir dayısı 'Hayır, benim İsrail'ime dokunamazsınız. İstediği zulmü yapar o' diyor. Hatta utanmadan 'Biz size bir kırmızı çizgi de çekmedik' diyor. Utanmadan daha ilk gün, buraya en önemli savaş gemilerini getiriyor, yetmiyor nükleer başlıklar taşıyan denizaltılarını da yine bölgeye sevk ediyor. İsrail de kendi ideolojisinin, sakat bir şekilde kendisini herkesten üstün gören bu Arz-ı Mevud idealinin sonucu olarak vuruyor, öldürüyor, kesiyor, ufacık bebekleri bile katlediyor ve bundan zevk alıyor, keyif duyuyor. Gerçekten aslında bunları konuşurken insanlığımızdan utanıyoruz. Sözün bittiği yer. Konuşarak bu zalimlere, bu despotlara anlatacak bir şeyin olmadığını gayet iyi biliyoruz. Ama inşallah dünyada da artık insanların davranışları değişmeye başlıyor.

Önceki hafta 300 küsur bin kişi Londra'da büyük bir miting yapmıştı. Cumartesi günü yapılan mitingde 1 milyonu aşkın Londralı bir araya geldi ve Filistin'e destek için yürüyüş yaptı. Washington'da öyle, New York'ta öyle, Seul'de, Almanya'da, Fransa'da öyle. Artık bir taraftan insanlığın insafı, vicdanı harekete geçiyor. Dolayısıyla bizim, dünyadaki bu çatışmaları, savaşları sona erdirecek yeni bir sistemi ortaya koymamızın vakti, zamanı gelmiştir. Bunun için bütün gücümüzle gayret sarf edeceğiz."

"Evlerde her akşam gözyaşlarıyla Filistin halkına dua ediliyor"

Anadolu irfanının köklerinde bulunan devlet geleneğinin insana verdiklerinden birisinin de "Gazavat ruhu" ve "şehadet bilinci" olduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bugün baktığımız zaman Türkiye'nin insanının, en ücra köşedeki, kahvedeki insanların bile örneğin, şu anda Filistin'deki, Gazze'deki insanların hali pürmelaliyle yakından meşgul olması, evlerde her akşam gözyaşlarıyla Filistin halkına dua edilmesi de tesadüf değildir. Çünkü nizamı alem ülküsüne sahip olan bir milletin torunları olarak biz, yeryüzünün her yerinde hakkın ve adaletin tesis edilmesinden sorumlu olduğumuzu biliyor ve bu bilgi, bilinç şeklinde de toplumumuzda yaşıyor. Dün Çeçenistan'da, Bosna Hersek'te, dünyanın başka yerinde kim hangi zulümle karşılaşırsa bizim insanlarımız ellerinden gelen bütün güçlerini ortaya koyarak sorunların ortadan kaldırılması için mücadele ve gayret etmiştir."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)