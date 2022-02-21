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    Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı

    AK Parti Genelbaşkan Vekili Numan Kurtulmuş'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan duyuru yapan Kurtulmuş, hastalığı hafif geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 17:48
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    Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı

    Koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ediyor...

    Her geçen gün pozitif haberini aldığımız siyasilere bir yenisi daha eklendi.

    AK Parti Genelbaşkan Vekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    Hastalığı hafif geçirdiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

    Numan Kurtulmuş koronavirüse yakalandı #1


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