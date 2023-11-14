AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Meclis’teki makamında ziyaret etti.

Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Numan Kurtulmuş’un, Meclis Başkanı seçildiğinde kendisini ziyaret eden Meral Akşener’e iade-i ziyaret gerçekleştirildiği belirtildi.

Can Atalay ve Yargıtay-AYM krizi gündemlerindeydi

İkilinin görüşmesinde, TİP milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği dokunulmazlığı konuşuldu.

Ayrıca Yargıtay-AYM krizi de iki ismin gündemindeydi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)