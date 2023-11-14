AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Meclis’teki makamında ziyaret etti.
Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.
Numan Kurtulmuş’un, Meclis Başkanı seçildiğinde kendisini ziyaret eden Meral Akşener’e iade-i ziyaret gerçekleştirildiği belirtildi.
Can Atalay ve Yargıtay-AYM krizi gündemlerindeydi
İkilinin görüşmesinde, TİP milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği dokunulmazlığı konuşuldu.
Ayrıca Yargıtay-AYM krizi de iki ismin gündemindeydi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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