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Numan Kurtulmuş, Meral Akşener'i ziyaret etti

Numan Kurtulmuş, Meral Akşener'i ziyaret etti TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Meclis'te gerçekleşen ziyarette Can Atalay ve AYM-Yargıtay arasındaki yargı krizi görüşüldü.