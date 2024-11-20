Numan Kurtulmuş 'TBMM'deki gergin anlar' sonrası konuştu: CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i aradım

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sabah saatlerinde başlanan İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine tartışma görüntüleri damga vurdu.

Olayda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişine engel olan CHP'li milletvekilleri CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

O anlarda 'Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız' sözlerini sarf eden CHP'liler, salon kapısına adeta barikat kurdu.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında çıkan tartışma salonda da sürerken tartışma sırasında dosyalar da havada uçuştu.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden tepki geldi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP'li vekillerin tavırları hakkında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i aradım. Sergilenen tavırlardan büyük bir rahatsızlık duyduğumuzu kendisiyle paylaştım. Meclisin demokratik işleyişine karşı yapılan saygısızca bir davranıştır, bunu kabul etmek mümkün değildir." sözlerini sarf etti.

BAKANLARDAN KINAMA

Tansiyonun düşmediği oturuma ilişkin Bakanlar tarafından da dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bazı CHP'li milletvekillerinin Bakan Yerlikaya'ya yönelik sözlü ve fiili saldırılarda bulunmalarını şiddetle kınayarak bu tür saldırıların aziz millete ve milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisine büyük saygısızlık olduğunu vurguladı.

Tunç, devamında şu ifadelerde bulundu:

Demokrasilerde konuşacak sözü olanlar medeni şekilde konuşur. İçişleri Bakanımıza çirkince müdahale etmeye çalışmak, konuşturmamak, milletin temsilcisi sıfatına sahip milletvekillerine asla yakışmaz. Demokrasi, farklı görüşlerin tartışıldığı bir ortamda şiddet değil saygıyı gerektirir. Demokrasi dışı müdahalelerle, saldırılarla bakanlarımız hiçbir şekilde susturulamaz, çalışmaları engellenemez. Gazi Meclisimizin kutsal çatısı altında milletimizi rahatsız eden, siyasi olgunluktan ve nezaketten yoksun bu tür çirkinliklere neden olanlar hakkında aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cevabını verecektir.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da TBMM çatısı altında, bazı milletvekilleri tarafından Yerlikaya'nın sözlü ve fiili bir şekilde önü kesilerek bütçe görüşmelerinin antidemokratik yöntemlerle engellenmeye çalışılmasının asla kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Göktaş, mesajında şu sözleri sarf etti:

Milletin meclisini hakaret ve şiddet zemini olarak kullananlar, unutmamalıdır ki TBMM kavganın, hakaretin değil demokrasinin ve millet iradesinin tecelli ettiği yerdir. Siyaseti kaba kuvvete indirgeyen, milletin sorunlarını çözmekten uzak, sadece kaos üreten ve Gazi Meclisimize yakışmayan bu provokatif tavırları şiddetle kınıyorum. TBMM'nin itibarını koruma kararlılığımız tamdır. Asla müsamaha göstermeyeceğiz.

"BU PROVOKATİF VE BARBAR TUTUMU KINIYORUM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise birtakım CHP milletvekillerinin Yerlikaya'ya yönelik saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Mesajında Işıkhan, "Milli irademizin tecelligahı Gazi Meclisimiz eşkıyalık yapmanın yeri değildir. Nezaketten uzak bu çirkin saldırı CHP’nin genetiğinde olan antidemokratik müdahale geleneğinin tezahürüdür. Sayın Bakanımıza ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Sayın Mehmet Muş’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün TBMM'de CHP'li milletvekillerinin Yerlikaya ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş'un önünü keserek saldırıda bulunmasının asla kabul edilemez olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Gazi Meclis çatısı altında hiç kimseye yakışmayacak bu provokatif ve barbar tutumu kınıyorum. Sayın Bakanımız Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Başkanımız Mehmet Muş'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

"BU ANLAYIŞIMIZDAN MİLLETİMİZE HAYIR GELMEYECEĞİNİ BİR KEZ DAHA GÖRÜYORUZ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'li milletvekillerinin Gazi Meclis'in çatısı altında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önünü keserek saldırı girişiminde bulunmasını şiddetle kınadı.

Bakan Yerlikaya'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bolat, "Komisyon görüşmelerini provokatif söylem ve eylemlerin yeri haline getirmeye çalışan, komisyona ve TBMM'nin çalışmalarına zarar veren bu anlayıştan milletimize hayır gelmeyeceğini bir kez daha görüyoruz." dedi.

"BAKANIMIZI GÖSTERDİĞİ SAĞDUYU İ,ÇİN TEBRİK EDİYORUM"

Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da paylaşımında, şu sözleri sarf etti: