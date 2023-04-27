Numan Kurtulmuş: Sandıklar açıldığında, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacak Seçimlere ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacak" ifadelerini kullandı.

AA

Partiler seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sultangazi Belediyesi davet salonunda, ilçedeki mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş, programda yaptığı konuşmada, 1950 seçimlerini hatırlatarak, o dönemdeki seçimlerin, millet için yeni bir umut kapısı, Türkiye için ise yeni bir soluklanma mecrası, tam manasıyla demokratik bir başlangıç olduğunu vurguladı.

"Türkiye'de büyük mesafeler kat edildi"

Açılan bu yolun, Türkiye'de büyük mesafeler katedilmesini sağladığını dile getiren Kurtulmuş şöyle konuştu:

AK Parti'nin 21 yıllık iktidarlarında çok sayıda büyük eser ve hizmetlerin ortaya çıktığını biliyoruz. Bunların gerçekleştirilmesini sağlayan temel sebeplerden birisi ise vesayetin sonlandırılmış olmasıdır. Eğer vesayet düzeni eskisi gibi devam edebilseydi, eğer sizler mücadele etmeseydiniz, yani 27 Nisan muhtırasına, Gezi Parkı eylemlerine direnmeseydiniz, 17-25 Aralık süreçlerinde ve 15 Temmuz darbe teşebbüsünde mücadele etmeseydik inanın ki bunların gerçekleştirilmesi mümkün olmazdı.

"Recep Tayyip Erdoğan, yeniden halkımız tarafından cumhurbaşkanı seçilecek"

Yine bir 14 Mayıs'ta seçime gidildiğini anımsatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tam 73 sene sonra bu sefer 14 Mayıs 2023'te inşallah sandıklar ortaya gelecek. Milletimiz oyunu verecek. Bu seçim, tekraren altını çizerek söylüyorum, kimin cumhurbaşkanı seçileceği seçiminden ibaret değildir. Bu seçim, sadece kimlerin milletvekili olacağı seçimi hiç değildir. Bu seçim evet cumhurbaşkanını, milletvekillerini seçeceğiz ama esas itibarıyla bu seçim, Türkiye'nin istikamet tayini ve tespiti seçimidir. Türkiye'nin, tam bağımsız, güçlü, büyük Türkiye olma hedefinde yürüyüp yürümeyeceğine karar vereceği seçimdir.



İnanıyoruz ki 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında, sadece oy pusulaları açılıp verilen oylar sayılmayacak.14 Mayıs'ta sandıklar açıldığında, Türkiye Yüzyılı'nın kapıları sonuna kadar açılacak. Recep Tayyip Erdoğan, yeniden halkımız tarafından cumhurbaşkanı seçilecek. AK Parti, meclisin açık ara birinci partisi olacak.

"14 Mayıs yeni bir milat olacaktır"

Kurtulmuş, 1950 yılının 14 Mayıs'ının bir milat olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Allah'ın izniyle 2023'ün 14 Mayıs'ı yeni bir milat olacaktır. 21 yıldır hazırlıkları yapılan, hatta son iki asırdır milli ve siyasi mücadelesi verilen bu mücadelede geldiğimiz noktada, şimdi yeni bir evreye geçiyoruz.

Programa, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu ve milletvekili adayları da katıldı.