Numan Kurtulmuş: Türkiye demokrasisine karşı yapılmış bir saldırıdır Seçim irtibat bürosunu ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bu saldırılar bir partiye karşı değil. Demokrasiye karşı yapılmış hain saldırılardır" dedi.

DHA

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş dün gece silahlı saldırıda bulunulan Kocasinan'daki AK Parti seçim ofisini ziyaret etti.

Kurtulmuş'a Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti.

Kurtulmuş irtibat bürosunun önünde kısa bir basın açıklaması yaptı.

Ardından parti üyeleriyle sohbet eden Numan Kurtulmuş, bir sonraki programı için Esenyurt'a gitti.

"Bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır"

Saldırganların en kısa sürede yakalanmasını temenni ettiklerini belirten Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

Maalesef dün akşam burada seçim irtibat büromuzun önünde, buradan geçen motosikletli kişiler tarafından havaya 5 el ateş açıldı. Allah'a çok şükür bu açılan ateşlerden kimseye zarar gelmedi. Yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı. Ama bunun açık bir saldırı olduğu ortadadır. Bildiğiniz gibi önceki gün de Adana Çukurova ilçe binamıza 14 el ateş açılmıştı. Orada tabela ve camlar hedef alınmış, parti binası hedef gösterilerek ateş açılmıştı. Burada da her ne kadar binaya doğru dönülmemiş olsa da partinin irtibat bürosunu kastederek ateş açıldı. Saldırganların tavırlarından buradaki seyirlerinden bellidir. Emniyet kuvvetlerimiz henüz saldırganlara ulaşamadı. En kısa süre içerisinde hem kimliklerinin tespit edilmesi hem de ele geçirilmesiyle ilgili çalışmalar titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Ümit ederiz ki belki de saatler içerisinde bu saldırganların yakalanması ve yargı önünde çıkarılması mümkün olur.

"Türkiye demokrasisine karşı yapılmış bir saldırıdır"

Numan Kurtulmuş, saldırının Türkiye demokrasisine karşı yapıldığını söyleyerek şöyle devam etti: