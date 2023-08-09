Numan Kurtulmuş: Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde Büyükelçilerle bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Artık Türkiye böyle bir güce, böyle bir kudrete, böyle bir imkana kavuşmuştur" dedi.

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AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindeki büyükelçileri kabul etti.

TBMM Tören Salonu'ndaki kabulde konuşan Kurtulmuş, büyükelçileri TBMM'de ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Tarihi bir dönemin hemen başında olduklarını dile getiren Kurtulmuş, dünyanın yeniden yapılandığını, bu yapılanmanın Türkiye için önemli fırsatları barındırdığı bir döneme girildiğini ifade etti.

"Önceki asır büyük mücadelelerle geçti"

2023 yılının Türkiye'nin ikinci asrının başlangıcı olduğunu anımsatan Kurtulmuş, önceki asrın büyük mücadelelerle, büyük zorluklarla geçtiğini belirtti.

Gelinen noktanın yeterli olmadığının altını çizen Kurtulmuş, Cumhuriyetin ikinci asrı için yeni hedefleri ortaya koymak, bu hedeflere odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, Cumhuriyetin ikinci asrını, dünyada itibarlı, güçlü bir Türkiye'nin yüzyılı yapmak için mücadeleyi her alanda sürdüreceklerini kaydetti.

"Sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye"

Numan Kurtulmuş, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturmak mecburiyetinde olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

Sözümüzün güçlü olması, haklı olması, doğru projeleri, doğru fikirleri, doğru siyasetleri takip ediyor olmamız önemli bir şey ama tek başına yeterli değil. Bu gücü sözünüzün arkasına koyamıyorsanız sadece doğru söz söyleyen ülke olursunuz. Sözünüzün arkasına güç koyamadığınızda zaman zaman yalnızlaştığınız, söylediğiniz haklı tezlerin bir karşılık bulmadığı dönemi de yaşarsınız. Onun için Türkiye'nin hem sözünü güçlendireceğiz hem bu sözün arkasındaki güçlerimizi çok daha kuvvetli hale getireceğiz.

Dış politikanın artık sadece Dışişleri Bakanlığının icrasının çok ötesinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, savunma diplomasisinden Milli İstihbarat Teşkilatının faaliyetlerine, Türkiye'nin yumuşak güç unsurları olan TİKA'dan Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına kadar yumuşak güç faaliyetleriyle dünyada Türkiye'nin sözünü güçlü hale getirecek bir dönem yaşadıklarını ifade etti.

"Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde olan bir ülke"

Kurtulmuş, ilerleyen dönemlerde dış politikayla ilgili ikinci temel hedefin Türkiye eksenini tahkim etmek olduğunu belirtti. Bu tartışmanın yıllardır yaşandığını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Yıllarca Türkiye'nin geçmişini bilmeyenlerin, Türkiye'nin nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu kavrayamayanların zaman zaman eksen kayması tartışması açarak Türkiye'yi başkalarının gündemi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyoruz. Türkiye kendi eksenini tahkim etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Allah'a çok şükür artık zaman gelmiştir. Artık Türkiye böyle bir güce, böyle bir kudrete, böyle bir imkana kavuşmuştur. Onun için diyoruz ki biz başkalarının çizdiği eksenlere göre değil, başkalarının bize durmamızı gerektiği yeri söylediği yerde durarak değil Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyarak, Türkiye'nin aynı zamanda bütün elindeki imkan ve fırsatları bilerek, rasyonel, ütopik olmayan ama bu gerçeklik içinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini de ıskalamayan bir Türkiye ekseni tahkim etmek mecburiyetindeyiz.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin dış politikasının üçüncü büyük hedefinin de adil, hakkaniyetli ve yeni bir küresel sistemin kurulabilmesi için mücadele etmek olduğunu kaydetti.

"Yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka alacaktır"

Bugünkü dünya sisteminin bu haliyle devam etmesinin imkan ve ihtimalinin olmadığını dile getiren Kurtulmuş şunları söyledi: