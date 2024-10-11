Numan Kurtulmuş Türkmenistan'da karşılandı

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat’ta, Türk şairi Mahtumkulu Firaki’nin 300. doğum günü vesilesiyle 'Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu' düzenlendi.
Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası fuaye alanında düzenlenen foruma, Türk Devlet Başkanları yoğun katılım gösterdi.
Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, katılan devlet başkanları ve parlamento başkanlarını tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.
NUMAN KURTULMUŞ DA KATILDI
Düzenlenen foruma, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanı Numan Kurtulmuş da katılım gösterdi.
Karşılamanın ardından ülkelerin heyet başkanları, zirve oturumlarına katılmak üzere konferans merkezine geçti.
FORUMA YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkmenistan’ın ev sahipliğindeki foruma; Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan’ın yanı sıra, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı TDT) ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış