Numan Kurtulmuş: Ukrayna meselesi bir an evvel çözülmeli

AK Partili Numan Kurtulmuş, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın kısa sürede çözüme ulaşmamasının ağır tahribatlara sebep olacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçi Müsteşarı Boğdan Konopliastıy ile Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında bulunan askerlerin eşleriyle bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş, genel merkezdeki görüşmede savaşa ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

"Türkiye barış için tüm gücünü ortaya koydu"

Tarihi bir süreçten geçildiğini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye başından itibaren Rusya ile Ukrayna arasındaki bu savaşın çeşitli vecibelerini ele almıştır. Bunlardan birisi siyasi yönüdür. Her ikisi de millet olarak bizim komşumuz ve dostumuz olan Ukrayna ve Rusya halkının büyük bir trajedi içerisinde olmasını Türkiye hiçbir zaman başından itibaren tasvip etmemiş ve savaşın bir an evvel durdurulması önce ateşkesin sağlanması ve arkasından da adil, kalıcı ve hakkaniyetli bir barışın tesis edilmesi için bütün gücünü ortaya koymuştur ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız tabir-i caizse bir küresel liderlik ortaya koymuştur." dedi.

İstanbul görüşmelerinin, Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki mekik diplomasisinin bir sonucu olarak başarılı bir noktaya kadar geldiğini söyleyen Kurtulmuş, "Fakat maalesef ondan sonraki gelişmeler sonrasında ortaya çıkan barış sağlama ikliminin geriye gitmekte olduğunu görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Tüm sorumlulukları yerine getirdik"

DHA'nın haberine göre Türkiye’nin ilk andan itibaren barış perspektifiyle hareket ettiğini de belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Özellikle savaşın hem Avrupa’ya yayılmaması hem de Karadeniz’de yaygınlaşmaması için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdi ve bu çerçevede özellikle Montrö Anlaşması’ndan ortaya çıkan yükümlülükleri de sonuna kadar kullanarak savaşın Karadeniz’de yaygınlaşmasının da önüne geçmiş oldu. Ayrıca şu anda Ukrayna’ya saldırı ile başlayan Rusya, Ukrayna arasındaki bu savaş aslında sadece iki ülke arasında bir savaş değil; küresel güç denkleminin bir şekilde dengesini kaybetmiş olması dolayısıyla büyük güçlerin Ukrayna üzerinde vermiş olduğu bir savaştır.

"Bir an evvel ateşkes sağlanmalı"

Bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri’nin bir tarafında Rusya’nın bir tarafında Avrupa Birliği ülkelerinin bir tarafında NATO’nun bir diğer tarafında Çin’in olduğu bu küresel denklemin içerisinde eğer Ukrayna meselesi bir an evvel acil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulamazsa bunun uzun dönemli ve çok ağır tahribatlar ortaya çıkaracak savaşlar silsilesine vesile olacağının endişesi içerisindeyiz. Bunun için de diyoruz ki bir an evvel ateşkes, bir an evvel kalıcı, adil, hakkaniyetli barışın temin edilmesi insanlığın selameti bakımından şarttır."

Büyükelçilik Müsteşarı Konopliastıy ise Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan askerlerin bırakılması konusunda destek istedi.