Numan Kurtulmuş'tan 'bildirici' amirallere: Haddinizi bilin

Hükümete karşı bildiri yayınlayan amirellere tepki gösteren Numan Kurtulmuş, "O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin" dedi.

Türkiye'nin Montrö'den ayrılıp ayrılmayacağı tartışmaları bağlamında 103 emekli amiralin kaleme aldığı bildiriye sert tepkiler gelmeye devam ediyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcilerinin, yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalıştıklarını bildirdi.

"HADDİNİZİ BİLİN"

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır."