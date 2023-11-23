Numan Kurtulmuş'tan 50+1 açıklaması: Revizyon olabilir TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş son günlerde tartışma konusu olan 50+1 sistemine ilişkin açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur" dedi.

ensonhaber.com

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un gündeminde, son günlerde tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı seçimindeki 50+1 sistemi yer aldı.

Kurtulmuş, tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, sistemin kendi içerisinde beş yıllık uygulamalar çerçevesinde revizyonlar olabileceğini belirtti.

"Geri dönüş yok"

Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geri dönüş yoktur." deyip sisteme dair meseleleri tek tek konuşmak yerine yeni anayasa çerçevesinde bu konuların tartışılmasının daha doğru olacağını ifade etti.

"Cumhur İttifakı'nda sıkıntıya yol açmaz"

Gazetecilerin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50+1 çıkışının Cumhur İttifakı'nda herhangi bir sıkıntıya yol açabilir mi?" sorusuna da cevap veren Meclis Başkanı, herhangi bir sıkıntıya yol açmayacağının altını çizdi.

Kurtulmuş, Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin arasında saygılı bir ilişkinin yürütüldüğünü de kaydetti.



