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Numan Kurtulmuş'tan Ebubekir Sofuoğlu yorumu

Numan Kurtulmuş'tan Ebubekir Sofuoğlu yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, üniversitelerin bilim yuvaları olduğunu ve bu sözlerin asla kabul edilemeyeceğini söyledi.