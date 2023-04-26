Numan Kurtulmuş'tan seçim değerlendirmesi: AK Parti 15 puan fark atacak AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İstanbul Basın Toplantısı'nda seçim değerlendirmesi yaptı. Kurtulmuş, "Bütün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti. İkinci parti ile 10-15 puan arasında fark var."

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Siyasi gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapan Numan Kurtulmuş, ardından gazetecilerin sorularını da tek tek yanıtladı.

Seçimler öncesinde AK Parti'nin açık ara önde olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da oyunun her geçen gün arttığını söyledi.

"Arada 10-15 puan fark var"

Numan Kurtulmuş, anketlere göre Cumhur İttifakı'nın 10-15 puan fark atacağını vurguladı.

Kurtulmuş, geri kalan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Büyün kamuoyu anketlerinde AK Parti açık ara birinci parti. İkinci parti ile 10-15 puan arasında fark var. Cumhur İttifakı'nın da parlamento çoğunluğunu elde ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin demokrasi tarihine baktığımızda bu millet ileri doğru attığı hiçbir adımı geri almamıştır. Cumhurbaşkanı-Başbakan arasındaki çatışmalara şahit olduk. En son olarak Sezer-Ecevit arasında gördük.

"Bu sistemden dönüş olmaz"

Sandıkta oy verildiği akşam kimin yürütmenin başında olacağına millet karar verecek. Bu sistemden dönüş olmaz. Bazı revizyonlara ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Yürütme ile yasama ilişkisinin daha yakın olması daha iyi olacaktır.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, toplantının ardından gazetecilerle tek tek selamlaştı.

Ensonhaber.com Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal da toplantıyı takip etti.