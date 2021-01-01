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- Numan Kurtulmuş'tan Sözcü'ye Ayasofya tepkisi
Numan Kurtulmuş'tan Sözcü'ye Ayasofya tepkisi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili "felaket" yakıştırmasının köhne zihniyetin eseri olduğunu ifade etti.
- AA & Ensonhaber
- 01.01.2021 - 17:30
- Güncelleme : 01.01.2021 - 17:35
Sözcü gazetesinin, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "felaketler" listesinde göstermesi tepkilerin odağına oturdu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gazetenin haberini eleştirdi.
Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"KÖHNE ZİHNİYET..."
"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını 'felaket' olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş 'en büyük felaket'tir."