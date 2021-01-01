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    Numan Kurtulmuş'tan Sözcü'ye Ayasofya tepkisi

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili "felaket" yakıştırmasının köhne zihniyetin eseri olduğunu ifade etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.01.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 01.01.2021 - 17:35
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    Numan Kurtulmuş'tan Sözcü'ye Ayasofya tepkisi

    Sözcü gazetesinin, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını "felaketler" listesinde göstermesi tepkilerin odağına oturdu.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gazetenin haberini eleştirdi.

    Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "KÖHNE ZİHNİYET..."

    "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılmasını 'felaket' olarak gören köhne zihniyet, bu milletin başına gelmiş 'en büyük felaket'tir."

    Numan Kurtulmuş tan Sözcü ye Ayasofya tepkisi #1

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