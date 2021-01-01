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Numan Kurtulmuş'tan Sözcü'ye Ayasofya tepkisi

Numan Kurtulmuş'tan Sözcü'ye Ayasofya tepkisi

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili "felaket" yakıştırmasının köhne zihniyetin eseri olduğunu ifade etti.