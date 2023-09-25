Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı Basın mensuplarıyla bir araya gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları hakkındaki sorulara yanıt verdi. Kurtulmuş, “Yeni bir anayasa yapmak, Türkiye’nin boynunun borcudur.” dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nin başlamasına kısa bir süre kala basın kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile buluştu.

Kurtulmuş buradaki görüşmede Meclis’in yeni yasama dönemi, yeni Anayasa, iç tüzük ve dokunulmazlık fezlekeleri hakkında önemli mesajlar verdi.

O mesajlardan öne çıkanlar özetle şöyle:

"Yeni bir anayasa yapmak, Türkiye'nin boynunun borcudur. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışan önemli bir adım olacaktır.

"nayasalar millet için yapılır, milletin anayasaları olur, milletin beklentileri olur. Bunları karşılayabilecek bir çalışma olabilir kanaatindeyim. Muhalefete de tavsiyem ön yargısız, reddetmeksizin bu çalışmalara olumlu ve pozitif destek vermeleridir. Bunu yaparlarsa kendileri kazanır.

(Anayasa, TBMM İçtüzüğü, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası) Bu 4 temel hukuk metninin daha demokratik hale getirilmesi, milleti taşıyabilecek bir güce kavuşturulabilmesi de TBMM'nin önemli sorumluluklarındandır.

Anayasa bir siyasi gündem değil, bir Türkiye gündemi olarak gündeme gelmeli, tartışılmalı.

Milletvekili seçilmiş olmak herkesin aynı şeyi söyleyeceği anlamına tabii ki gelmiyor ama milli konularda hassasiyetimizi korumak asgari müştereğimiz olmalıdır."

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