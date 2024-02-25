Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı: Bu bir sorumluluktur Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çağrısı yapan Kurtulmuş, "Bu bir sorumluluktur" dedi.

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Türkiye'de gündem yeni anayasa çalışmaları...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir kez daha "yeni anayasa çağrısı" yaptı.

Numan Kurtulmuş, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüksek yargıya atıfta bulundu

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan "yetki" tartışmalarına atıfta bulunarak, "Yargı kurumları arasında güç mücadelesinin olmayacağı bir sistemi inşa etmeliyiz." dedi.

"Flu alanlar giderilmeli"

Kurtulmuş, "Anayasal olarak her şeyin yerli yerine oturtulması, 'benim sözüm daha kuvvetli' yarışı içinde kimsenin olmaması lazım. Bu, hiçbir şekilde kimseye yarar sağlamaz. Anayasa'daki flu alanlar giderilmeli." açıklamasında bulundu.

Muhalefete çağrı yaptı

Yeni anayasa için "Bu bir sorumluluktur." diyen Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı: