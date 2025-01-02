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Haber Merkezi

Türkiye'de siyaset arenası aktif günler yaşıyor...

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de düzenlenen partisinin grup toplantısında yaptığı "Öcalan" çağrısı sonrası Türk siyaseti tarihi günlere tanıklık ediyor.

Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreç, DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın 28 Aralık’ta İmralı’ya yaptığı ziyaret ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajlarıyla yeni bir boyut kazandı.

İLK GÖRÜŞME NUMAN KURTULMUŞ'LA

İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden heyet daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la 45 dakika süren ve basına kapalı bir şekilde görüşme yapan DEM Parti heyeti adına çıkışta Sırrı Süreyya Önder açıklamalarda bulundu.

"MECLİS’TEKİ BÜTÜN PARTİLERİ ZİYARET EDECEĞİZ"

Sırrı Süreyya Önder görüşme sonrası yaptığı açıklamasında, "İmralı'da yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik, görüşme iyi geçti. Sanırım pazartesi, CHP, AK Parti ve Meclis’teki bütün partileri ziyaret edeceğiz.

"UMUTLUYUZ"

Önerileri dinledik, genel değerlendirme yaptık. Cumhurbaşkanı ile görüşme de konuşuluyor" dedi. Buldan ise "Umutluyuz" diye ekledi.

İMRALI'YA İKİNCİ ZİYARET PLANLANIYOR

Meclis’in açılacağı 7 Ocak’tan sonra gerçekleşmesi beklenen ziyaretler ve hükümetin tavrının net bir şekilde ortaya çıkmasının ardından ocak ayında İmralı’ya ikinci ziyaret yapılacak.

Ayrıca sürecin üç aya yayılabileceği belirtiliyor.