Numan Kurtulmuş'un ilk ziyareti Kıbrıs'a: Eşit ve egemen iki toplum vurgusu

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş KKTC'de...

TBMM Başkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamında 'yavru vatan'a gelen Kurtulmuş burada KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Kurtulmuş ve Tatar görüşmelerinin ardından basın açıklaması için kameraların karşısına geçti.

Kıbrıs'ı yok sayacak hiçbir fikrin barışa katkı sağlamayacağı ve Türkiye tarafından kabul edilemeyeceğini belirten Kurtulmuş şöyle konuştu:

"Türkiye olarak Kıbrıs Türk Devleti'nin yanında olduğumuzu bugün bir kere daha burada teyit ediyoruz. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı sadece Kıbrıs Türkü için değil bölge için önemli bir meseledir.



Türkiye’nin bu bölgedeki haklarının korunması, mavi vatandaki haklarımızın temin edilmesi aynı zamanda Kıbrıs’ın da haklarının tescil edilmesi ile paraleldir.



Kıbrıs’ı yok sayan hiçbir fikrin bölgede barışı sağlaması mümkün olmadığı gibi Türkiye’nin kabul edeceği bir sonuç doğurması da mümkün değil.



Temennimiz iki toplumun eşit ve egemen varlığının korunması ve müzakerelerin yapılmasıdır. "