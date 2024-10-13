Nur Sürer kadına şiddet mesajı verip ödülünü Yılmaz Güney'e adadı

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Bu yıl 61. kez düzenlenen Antalya Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Birçok ünlü, ödül alırken Türkiye'nin gündemine oturan kadın şiddeti vakalarına karşı mesaj verdi.

Oyuncu Nur Sürer'de ödül alırken yaptığı konuşmanın ardından, tepki çeken bir harekette bulundu.

KADINA ŞİDDETE HAYIR DİYİP YILMAZ GÜNEY'İ ANDI

Sürer, 'Kadınlardan elinizi çekin' sözlerinin ardından, kendisine verilen 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, birçok kadına el kaldıran ve şiddet uygulayan Yılmaz Güney'e adadı.

Nur Sürer, ödül konuşmasında şu cümleleri kullandı:

Çocuklardan elini çekin. Kadınlardan eliniz çekin. Hayvanlardan elinizi çekin. Ağaçlardan eliniz çekin.

"BU ÖDÜLÜ YILMAZ GÜNEY İÇİN ALIYORUM"

45 yıllık oyunculuk hayatımda, yolcu bana dokunan bütün yönetmenleri kaybettik. Onlar ışıklar içinde uyusun. Bu ödülü, biz sinemacıların en kıymetlisi, en ustamız Yılmaz Güney için alıyorum.