Nur Viral'de gündem yılbaşı! Yusuf Kavaklı kutlayanlara lanet okudu.. Yazar Yusuf Kavaklı, yılın son cuma gününde de Nur Viral'in konuğu oldu. Yayında yılbaşını kutlayan Müslümanları eleştiren Kavaklı, "Allah'ın laneti üzerlerinde olsun" dedi.

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Nur Viral'in sunumuyla 'Hayatta Her Şey Var' programı yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Gündüz kuşağında Beyaz TV ekranlarına gelen programda evlilikler, sağlık, ikili ilişkiler ve dini konular ele alınıyor.

Her cuma ise programın stüdyo konuğu, yazar Yusuf Kavaklı oluyor.

Müslümanların yılbaşı kutlamasına tepki

Kavaklı, her hafta farklı konularıyla izleyicileri bilgilendirirken bugün ise yılbaşı kutlamalarına değindi.

Müslümanların herhangi bir kutlama yapmasının uygun olmadığını vurgulayan Kavaklı, adeta lanet okudu.

"Alnı da secdeye değen ne kadar Müslüman varsa hepsine lanet ediyorum"

Kavaklı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Bu senenin son cumasında seneleri bereketli olmasını diliyorum. Müslüman'ın yılbaşı olmaz. Gazze'de kan akarken yılbaşını kutlayan, alnı da secdeye değen ne kadar Müslüman varsa hepsine lanet ediyorum.

Alnı secdeye değip de evinde çağ, evinde hindi olan ne kadar Müslüman varsa hepsinin Allah'ın laneti üzerinde olsun. Hiçbir Hristiyan hiçbir Yahudi bizim Kurban Bayramımızı kutlamaz.

Onun için son cumada diyorum ki siz siz olmadığınız müddetçe, birlik olmadığınız müddetçe, Allah sizin iki yakanızı bir araya getirmez, getirmiyor. Allah dualarımızı kabul etmez, etmiyor. Bu kadar Müslüman Kabe'de dua edecek ama İsrail 21 bin insanı öldürecek... Bu adamlar da bize insanlık dersi verecek..."