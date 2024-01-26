Nur Viral'de şaşırtan soru: 'Karımdan şiddet görüyorum ne yapmam gerekir' Hayatta Her Şey Var programında canlı yayına bağlanan erkek izleyici Nur Viral'le dertleşerek, "Hiçbir arkadaşıma anlatamıyorum dalga geçerler diye korkuyorum" diyerek karısından şiddet gördüğünü itiraf etti.

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ensonhaber.com

Hafta içi her gün izleyicilerle buluşan Nur Viral, program içeriğiyle dikkat çekiyor.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan, 'Hayatta Her Şey Var' adlı programda kimi zaman yayına bağlanan seyircilerin itirafları, kimi zaman da stüdyo konuklarının açıklamaları gündem oluyor.

Programın cuma günleri stüdyo konuğu ise yazar Yusuf Kavaklı oluyor.

"Hiçbir arkadaşıma anlatamıyorum"

Bugünkü yayında da telefonla bağlanan bir erkek izleyici Viral'le dertleşti.

Nur Viral, gönderilen yazıyı şöyle okudu:

"Nur Hanım sizin bu konuda dalga geçmeyeceğinizi düşünerek, çünkü hiçbir arkadaşıma anlatamıyorum dalga geçerler diye çok korkuyorum."

"Karısından şiddet görüyormuş"

Bunun üzerine Viral, "Dalga geçmek ne demek Allah hiç kimseye kendi eksiğiyle kimseye pelesenk etmesin. Karısından şiddet görüyormuş, dalga geçerler diye kimseye söyleyemiyor." ifadelerini kullandı.

"Yolunu ayıracak kadının o şiddetinden kurtulacak"

"Ne yapmam gerekiyor?" diye soran izleyiciye Kavaklı Hoca şöyle yanıt verdi:

"Karısından şiddet görüyorsa bu hayat böyle devam etmez. Kadın kendi ayakları üzerine duracaksa nazını çekmenin gereği yok. Yollarını ayıracak.

Adam ayrılacak yolunu ayıracak kadının o şiddetinden kurtulacak. Seven böyle yapar mı? Sevmek demek katlanmak demektir."