Nur Viral'den evli adamla yaşayan kadına tepki: Ne olur bu hatadan vazgeç

Nur Viral'den evli adamla yaşayan kadına tepki: Ne olur bu hatadan vazgeç

Programa bağlanan seyircisinin evli bir adam ile imam nikahı kıyarak birlikte yaşadığını öğrenen Nur Viral, seyircisine “Bu hatadan vazgeç” diyerek çağrıda bulundu.

Beyaz TV ekranlarında başarılı sunucu Nur Viral’in sunumu ile seyircileriyle buluşan ‘Hayatta Her Şey Var’ programı, birbirinden farklı olayları ekranlara taşımaya devam ediyor.

Dertlerini paylaşmak için programa bağlanan seyirciler, başından geçenleri anlatarak konunun uzmanına danıştı. Programa konuk olan Evlilik ve İletişim Danışmanı İnci Yeşilyurt, seyircileri dinleyerek tavsiyelerde bulundu.

Canlı yayına telefon ile bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir seyirci, Nur Viral’i şaşkınlığa uğrattı.

6 yıl önce bir adamdan evlilik teklifi aldığını, kabul ettikten 2 gün sonra adamın evli olduğunu öğrendiğini belirten kadın, o adamla evlendiğini söyledi.

Olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Nur Viral, “Evli adam evlilik teklifi ediyor. Şu anda eşiniz mi oldu?” diye sorunca kadın seyirci, “Evet, eşim.” yanıtını verdi.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE MEDENİ KANUN’A GÖRE EVLENİYORUZ”

Programa bağlanan seyirci, evlendiği adamın hala eski eşinden boşanmadığını ve mahkemelerinin devam ettiğini söyleyince devreye giren Yeşilyurt, “Nasıl eşiniz oldu boşanmadan? Siz kendinize eşiniz olarak görüyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti’nde Medeni Kanun’a göre evleniyoruz.” dedi.

“O ADAMIN HAYATINDA BAŞKA BİR KADIN VAR”

Bir süre sessizliğini muhafaza eden Viral, daha fazla dayanamayarak programa bağlanan seyircisine şu sözleri kullandı:

“Peki, siz böyle bir adamı kabul ettiniz mi? O adamın hayatında başka bir kadın var. Kadın, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre sizin kocam diye iddia ettiğiniz adamın gerçek karısı. Siz bunu bile bile evlendiniz.

Nur Viral'den evli adamla yaşayan kadına tepki: Ne olur bu hatadan vazgeç VİDEO



“İLERİDE AYNISINI SİZE YAPARSA NE YAPACAKSINIZ”

Bu adam, kendi gerçek karısına, çocuklarının annesine bunu yapan adam, ileride size aynısını yaparsa ne yapacaksınız? Hadi diyelim ki üzerinden zaman geçti, boşandı. Sizle evlendi. Hiç bunu düşünmediniz mi? Orada bir yuva, orada bir kadın, orada bir duygu var bitmemiş.





“YARINA KALIYOR AMA KİMSENİN YANINA KALMIYOR”

Ben şuna çok inanıyorum, eğer bir gün birini Karma’sına girerseniz, bir gün birinin hayatında duygusal anlamda önemli bir çöküşe neden olursanız inanın hiçbir şey sizin yanınıza kalmıyor. Belki yarına kalıyor ama kimsenin yanına kalmıyor. Bunu kendi karısına, çocuklarının annesine yapan adam, gün gelir size de yapar.





“NEDEN ADAMIN TAMAMEN BOŞANMASINI BEKLEMEDİNİZ”

Ben de evlenmiş boşanmış biri olarak bunu söylüyorum. Diyelim ki birisi ile evlendiniz, aşk sonsuza kadar sürmeyebiliyor. Neden adamın tamamen boşanmasını beklemediniz? Bak bir hata yapmışsın hata hepimiz için. Bu hatadan vazgeç. Senden rica ediyorum aç gözünü.





“KANMAYACAKSIN KARDEŞİM GÖZÜNÜ AÇACAKSIN”

Uzun yıllar Diyanet’te görev yapmış Yusuf Kavaklı Hocam her cuma buraya oturup, bangır bangır bağırıyor. Diyor ki; kadınlar resmi nikahınız yoksa olmaz. Resmi nikahın yoksa hiçbir şeyin yok. Bunu yıllardır ilahiyatta görev almış hocamız söylüyor. Resmi nikah şart. Bu adamlar kandırıyor. Kanmayacaksın kardeşim, gözünü açacaksın.”

6 yıldır imam nikahı ile birlikte yaşadığı adamın bu saatten sonra boşanmadığı takdirde eski eşine dönebileceğini belirten Viral, seyircisini bir uzman ile konuşması konusunda tembihledi.