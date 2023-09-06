Nur Viral'e bağlanan kadın, kocasının aldattığı kadını sesinden tanıdı Gündüz kuşağı programına bağlanarak sunucu Nur Viral ile dertleşen bir kadın, eşinin kendisini komşusuyla aldatırken yakaladığını anlattı. Bu sırada eve eşi gelince tedirgin olan Viral, "Söz veriyorum seni yeniden bağlayacağım yayına. Aklım sende kalacak" dedi.

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ensonhaber.com

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programında, gün geçmiyor ki garip bir olay yaşanmasın.

Telefona bağlanan kadınlar sık sık aldatılma olaylarını paylaşıyor.

Son olarak bugün programa Antalya'dan bir kadın bağlandı.

Bir süredir eşinden şüphelendiğini belirten kadın, konuk Yeşim Akıncı ile Viral'e yaşadıklarını anlatarak dertleşti.

"1 yıldır ilişkimiz olmadı"

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Telefondaki seyirci, "Ben Antalya’dan arıyorum Lale ismim. 40 senelik evliyim 3 tane çocuğum var. 5 senedir kocamdan şüpheleniyordum. En son oğlumu evlendirirken kocamda değişiklikler olduğunu fark ettim. 1 yıldır ilişkimiz olmadı. Bir komşumuz vardı. 45 dakika dinledim. Elim ayağım titredi. Kahvaltı hazırladım yapmaya başladım. Geldi, 'Canım bana niye haber etmedin?' dedi. Ben de, 'Senin canına başlarım. Birine canım mı diyorsun? dedim. O da, 'Sen yanlış duymuşsun öyle bir şey yok.' dedi. İnkar üstüne inkar etti."

"Beni de idare et"

Karşıdaki kişiyi sesinden tanıdığını söyleyen kadın, “Kadın kocamın yolda önüne geçmiş. Beraber aşk yaşayalım demiş. Eşim de, 'Ben evliyim.' demiş. O da 'olsun beni de idare et' demiş." ifadelerini kullandı.

Eşinin kendisini suçladığını da söyleyen kadın, "Eşim sen ittin beni. Hastasın.” dedi.

Canlı yayın sırasında eşi eve geldi

Viral, “Şimdi bulduğu kadın nerede?” diye sordu. Bu sırada eşi eve gelen kadın telaş yaptı.

O anlarda tedirginlik yaşayan Viral, "Bizim yüzümüzden bir şey olsun istemiyorum. O evdeyken konuşma. Şeker hastasısın şekerin yükselir. Söz veriyorum seni yeniden bağlayacağım yayına. Aklım sende kalacak." dedi.