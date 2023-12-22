Nur Viral'e bağlanan seyirci isyan etti: 'Kocamın ayaklarını yıkamak zorunda mıyım' Hayatta Her Şey Var Programı'na bağlanan kadın izleyici, Yusuf Kavaklı Hoca'ya, "Eşim ayaklarını yıkamadığımda sorun çıkarıyor, yıkamak zorunda mıyım" diye sordu. Kavaklı da, "Ayaklarını yıkamak zorunda değilsin" diyerek yanıt verdi.

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Gündüz kuşağı programları oldukça dikkat çekiyor.

Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Hayatta Her Şey Var' programı da konuklarıyla yoğun ilgi görüyor.

Nur Viral'in sunduğu programda dini sohbetler oluyor, astroloji konuşuluyor ve evli çiftlere sık sık öneriler veriliyor.

Her cuma ise programın konuğu yazar Yusuf Kavaklı oluyor.

"Eşim ayaklarını yıkamadığım zaman sorun çıkarıyor"

Kavaklı, izleyicilere cuma sohbeti verirken, yayındaki soruları da yanıtlıyor. Bugün de soru yönelten kadın seyirci, Yusuf Hoca'ya şu soruyu yöneltti:

"İsmini verin de tüm Türkiye’ye rezil olsun. Eşim ayaklarını yıkamadığım zaman sorun çıkarıyor. Her gün kocamın ayaklarını yıkamak zorunda mıyım?”

"Rezil olsun demek doğru bir şey değil"

Kavaklı ise soruya şöyle yanıt verdi:

"Ayaklarını yıkamak zorunda değilsin. O da her gün ayaklarını yıkatmak zorunda değil. Ama madem karı kocasınız, yıkatıyorsa ismini verin de rezil olsun demek doğru bir şey değil.

"Kadın evde köle değil, hizmetçi değil"

Usul ve adap önemli. Eskiden yaşlı amcalara abdest alırken eline su dökülürdü. Sıra ayağına gelince ibriği elinden alır ayaklarına kendisi dökerdi. Şimdi o güzellikler gitti yerine ham yobazlar geldi. Ya katlanacaksın ya da yapmayacaksın. Kadın evde köle değil, hizmetçi değil. Ayağınızı da evdeki karınıza yıkatmayın. "