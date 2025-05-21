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Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden olan ve kurultay sürecinde eski CHP Lideri'nin odasındaki tek gazeteci olarak bilinen Nuray Başaran, TGRT ekranlarında katıldığı bir yayında yeni açıklamalara imza attı.

Başaran, Özgür Özel'in gazetecileri hedef gösterdiğini ve bunu daha önce hiçbir genel başkanın yapmadığını söyledi.

Özgür Özel'in kendisini hedef gösterdiği için evinin kundaklandığın da söyleyen Başaran, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı;

"EVİM KUNDAKLANDI"

Özgür Özel iki aydır meydanlarda isim vermeden benim haberim hakkında konuşuyor. Yargıya intikal etmiş bir konunun hukuki sonucunu beklemektense beni hedef gösteriyor. Benim evim kundakladı. Yandı evim ve sitedeki sokağımızın kameraları söküldü. Evim 10 gün önce yandı.



Çünkü meydanlarda ismimi vermeden bin 200 telefon diye söylüyordu ismimi vermeden ama onu herkes biliyordu. Çünkü kurultay davasının takibini yapan tek gazeteci benim. Evim kundakladı. Ankara Emniyet Müdürlüğü şu an inceleme yapıyor.

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU SİZSİNİZ"

Ben bunu yine de bugüne kadar söylemedim ekranlardan, hukuka ve devlete sığındım. Ama 19 Mayıs'ta memleketim İzmir'de görüntüm yayınlayarak sanki gereğini yapın dercesine Özgür Özel beni hedef gösterdi. Ama korkmuyorum. Ben en fazla basın şehidi olurum. Sayın Özgür Özel, buradan size sesleniyorum. Bununla da gurur duyarım.



Benim çocuğum ve aileme de bıracak en önemli şerefli miras olur benim için. Ama bu saatten sonra başıma bir şe gelirse sorumlusu sizsiniz. Ben kurultay davasını takip etmeye devam edeceğim. Korkmuyorum. Bendeki yürek sizde yok.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"