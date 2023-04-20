Nurdağı ve İslahiye'de çadırda yaşayan depremzedeler konteynere geçmeye başladı Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen Nurdağı ilçesinde 5 bin 500'ün üzerinde konteynerin kurulumu tamamlanırken, İslahiye'de ise 3 bin 74 konteyner hak sahiplerine teslim edildi.

AA & Ensonhaber

Asrın felaketinden etkilenen illerde büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Tüm imkanların seferber edildiği afet bölgesinde, vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Bu süreçte bir yandan afet konutları yükselirken bir yandan da geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürüyor.

Depremlerden en çok etkilenen ilçelerden Nurdağı ve İslahiye'de çadırda barınan afetzedelerden hak sahibi olanlar, e-devlet üzerinden konteyner için başvuruda bulunuyor.

Konteyner hakkı elde eden afetzedeler, çadırlardaki eşyalarını topladıktan sonra ilçelerindeki konteyner kentlere taşınıyor.

"Teslim edilen konteyner sayısını 6 binin üzerine çıkaracağız"

Nurdağı'na koordinatör olarak görevlendirilen Rize Valisi Kemal Çeber, bölgede depremlerden sonra 11 çadır kentin oluşturulduğunu ve afetzedelerden buralarda barınmaya başladığını söyledi.

İlçeye 7 bin 200 konteyner kurulmasının planlandığını belirten Çeber, şöyle devam etti:

Bugün geldiğimiz noktada 5 bin 500'ün üzerinde konteyneri vatandaşlara verdik ve yaklaşık 20 bin vatandaşımız konteynerlerde yaşıyor. Bayrama kadar herkesi konteynerlere almak için elimizden geleni yaptık. Bayrama kadar bu sayıyı (teslim edilen konteyner sayısı) 6 binin üzerine çıkaracağız. Bayramdan sonraki 10 gün içerisinde bütün hak sahipleri konteynerlere yerleşmiş olacak. Bayramdan önce bütün konteynerlerimiz Nurdağı'na gelmiş olacak. Sadece bağlantıları bayramdan sonraya kalacak. Bayram sonrasında da kalan nüfusumuzu konteynerlere alacağız.

"Bin 74 konteyneri hak sahiplerine teslim ettik"

İslahiye'de koordinatör olarak görev yapan Kastamonu Valisi Avni Çakır, ilçede 12 bölgede konteyner çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlçede 5 bin 586 konteyner kurulumu planladıklarını dile getiren Çakır, "Şu ana kadar 3 bin 74 konteyneri hak sahiplerine teslim ettik. Diğer konteynerlerin kurulum çalışmaları devam ediyor. Biz 1482 konteynerin köylerde kurulumunu tamamlayıp vatandaşların kullanımına verdik." dedi.

Konteyner kentlerde birçok sosyal alanın bulunduğunu anlatan Çakır, vatandaşlar için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

"Vatandaşlarımızın yüzde 80'inin konteyner talebini karşılamış olacağız"

İlçede vatandaşların çadırlardan konteynerlere geçişlerinin sağlandığını belirten Çakır, şu ifadeleri kullandı:

Köylerde bayram itibarıyla konteynerlerine kavuşmayan vatandaşımız kalmayacak, merkezde de konteyner bekleyen vatandaşlarımızın yüzde 80'inin konteyner talebini karşılamış olacağız. Bayramdan sonraki ilk hafta içerisinde ilçe merkezindeki tüm vatandaşlarımızı konteynerlere almış olacağız.

"Bize şu şartlar altında en azından evimizi verdiler"

Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte barınan Songül Sönmez ise çadır yaşamının zor olduğunu ifade etti.

Konteynerdeki yaşamın hayatı daha da kolaylaştırdığına işaret eden Sönmez, şöyle konuştu:

Konteyner, çadırın yanında çok lüks oldu. Şofben, elektrikli soba çok güzel. Yerler parke, kapımız var en azından sırtımızı yaslayacağımız bir duvar var. Bize şu şartlar altında en azından evimizi (konteyner) verdiler, Allah razı olsun. Bizim için seferber olanlara teşekkür ediyorum.

"Yağmur yağdığında ıslanmıyoruz"

Fatma Aslan da çadırda yaşamın zor olduğunu, konteynerde ise şu an iyi durumda olduklarını belirterek, "Çadırda bir süre kaldık sonra buraya geldik. Hayata devam ediyoruz, iyiyiz. Yağmur yağdığında ıslanmıyoruz. Yemeğimizi yapabiliyoruz. Bu yüzden mutluyuz." diye konuştu.