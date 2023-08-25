Nurdağı'nda 26 bloktan oluşan kalıcı konut projesinde kaba inşaatın yüzde 70'i tamamlandı 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) yapımı devam eden kalıcı konutların inşası 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

AA

Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı.

Yurdun güneyindeki 11 ilde yaşayan vatandaşlar, gece gözlerini büyük bir depremle açtı.

Binlerce insan sokaklara dökülürken, 50 bini aşkın vatandaş ise yıkılan binaların enkazında kaldı.

Kahramanmaraş Yeni Bademli Mahallesi'nde 24 Şubat'ta temeli atılan 26 blok ve 456 konuttan oluşan projede 15 blokun kaba inşaatı bitti, 11 blokta ise çalışmalar sürüyor.

İnşaatların yüzde 70'i tamamlandı

Proje Koordinatörü Zeki Karademir, projede kaba imalatın yüzde 70 seviyesinde tamamlandığını söyledi.

İnce imalatın da son hızla devam ettiğini anlatan Karademir, "Toplamda 15 blokumuzun kaba inşaatı bitti, 11 blokta çalışmalar devam ediyor. Bütün blokların temelleri atıldı. İnce imalatlarda da 7 blokta aynı çalışmalarımız devam etmekte." dedi.

Karademir, çalışmalara gece gündüz devam ettiklerini kaydetti.

"Sözleşme kapsamında işi bitirmeye çalışıyoruz"

Binalarda montaj işlemlerinin yapıldığını aktaran Karademir şu ifadeleri kullandı:

Bizim sözleşme süremiz var. Sözleşme kapsamında işi bitirmeye çalışıyoruz. Bütün gayretimizle en kısa sürede depremzedelere dairelerini teslim etmeyi amaçlıyoruz. Bu niyetle de gece gündüz çalışıyoruz.

"İnşallah en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz"

Dairelerin 3+1 ve 2+1 şeklinde olduğunu ifade eden Karademir, şöyle konuştu: