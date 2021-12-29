Nureddin Nebati: 20 Aralık gecesi hiçbir müdahalede bulunulmadı

Hazine ve Maliye Bakanu Nureddin Nebati, 20 Aralık gecesi dolara hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadığını söyleyerek, "Vatandaş dövizlerini bozdurmak için bir yarışa girdi." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN TÜRK'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radikal düşüşten sonra salınımlarla kurun normale döneceğini söyleyen Bakan Nebati, parası "vadeli TL mevduat" sisteminde olanların "dolar çıktı mı, düştü mü?" gibi sorunlarının kalmadığını belirtti.

"20 ARALIK GECESİ HİÇBİR MÜDAHALEDE BULUNULMADI"

20 Aralık gecesi dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadığını ve vatandaşın bir yarışa girip dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayan Bakan Nebati, "Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz." dedi.

Nureddin Nebati: 20 Aralık gecesi kura hiçbir müdahalede bulunulmadı VİDEO

"YUKARI, AŞAĞI OYNAYA OYNAYAN KENDİ DENGESİNE GİRECEK"

Nureddin Nebati'nin konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Önceki gün veya geçen günlerden 11,5 liradan doları TL mevduata çevirip Merkez Bankası'na verenler var. Canı yanıyor mu? Yanmıyor. Vadeli TL mevduatı olan yükselişten etkilenmeyecek. 12 lira ile açıklayanlar 3-5 gün sonra daha düşük rakama geldiğinde parası karşılanıyor. Dolar çıktı mı gitti mi geldi mi diye bir sorunları kalmadı.

Dolar bugün 12.64'teydi. 18 liranın üstünden bugünlere kadar gelmiş durumdayız. 18 liraya doğru giderken ki rakamlar sürekli değişti, yukarıya doğru. O dönem içinde doların bu kadar radikal bir düşüşten sonra çok hızlı şekilde, bunun salınımlarının çok hafif gelmesi beklenemez. Bu salınımlar yukarı, aşağı oynaya oynaya kendi dengesine girecek."





"VATANDAŞ DÖVİZİNİ BOZDURMAK İÇİN YARIŞA GİRDİ"

"Bu salınım çok uzun sürmeyecek. 3 ay süre ile, açıkça Türkiye'nin makroekonomik göstergeleriyle bağdaşmayan, yapay bir fırtına estirildi. Dolar 18 liralara kadar geldi. 20 Aralık önemli bir gündür, Cumhurbaşkanımızın manifestosu doları 18 liradan 11 liralara kadar gelmesine sebep oldu. O gece dolaylı, dolaysız hiçbir şekilde müdahalede bulunulmadı. Vatandaş bir yarışa girdi ve dövizini bozdurmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz dış saldırı yapılacak bütün yolları kapattık. Çok net şekilde işimize hakimiz.

"DOLARIN YÜKSELDİĞİ FALAN YOK"

Müdahalede bulunulmadığının kanıtı var. Bir süre sonra bunlar açıklanıyor zaten. 3 ay sonra ortaya çıkacak. Doların yükseldiği falan yok. Bu, salınımların kendi haline gelmesi. Küçük yatırımcılar çarpıldı. Kılavuzları doğru değildi; sosyal medya, troller, siyasal partilerin temsilcileri... Bunlar sadece AK Parti iktidarına ve cumhurbaşkanımıza zarar vermek için köpürttükçe köpürttüler."