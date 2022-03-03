Nureddin Nebati: 2023 Haziran seçimlerine tek haneli enflasyon ile gireceğiz

Nureddin Nebati, Türkiye'nin 2023 Haziran seçimlerine tek haneli enflasyon ile gireceğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon oranlarını açıkladı.

TÜİK'e göre TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklanan verilere ilişkin Twitter hesabından bir değerlendirme yayınladı.

Nebati, enflasyon ile mücadelenin mali disiplin içinde süreceğini belirterek Türkiye'nin 2023 Haziran seçimlerine tek haneli enflasyon ile gireceğini söyledi.

"ENFLASYONUN ETKİLİ OLDUĞUNA ŞAHİT OLUYORUZ"

Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:

"Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğuna birlikte şahit oluyoruz.

Bu süreçte ülkemizde de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve Şubat ayında yıllık TÜFE’nin yüzde 54,44’e, ÜFE’nin ise yüzde 105,01’e ulaştığını görüyoruz.

Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız KDV indirimleri ile gösterdik.

"FAHİŞ FİYAT UYGULAMALARINI DENETLİYORUZ"

Ayrıca, diğer Bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

"2023 HAZİRAN'A TEK HANELİ ENFLASYON İLE GİRECEĞİZ"

Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır.

Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz.

2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır."