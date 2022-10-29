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    Nureddin Nebati, 2'nci TOGG ile ilgili paylaşım yaptı

    Bakan Nebati, Mustafa Varank'a "2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz?" diye sordu.
    • 29.10.2022 - 17:01
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    Nureddin Nebati, 2'nci TOGG ile ilgili paylaşım yaptı

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli otomobil TOGG ile ilgili görselleri paylaştı.

    Bakan Nebati, dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verilen otomobile dikkati çekti.

    Varank'a sordu: 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz

    Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da etiketlediği paylaşımında şöyle dedi:

    "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!"

    Nebati'nin yerli otomobil talebi

    AA'nın haberine göre, Bakan Varank, bugün açılacak Gemlik Kampüsü'nde üretilecek ilk TOGG'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini, 2'nci TOGG için ise Bakan Nebati'den de talep olduğunu belirtmişti.

    Nureddin Nebati, 2 nci TOGG ile ilgili paylaşım yaptı #1


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